Kaunas pagerbė miesto socialinius darbuotojus: už rūpestį kitais – padėkos ir premijos

Šiemet 3000 eurų vertės Metų socialinio darbuotojo premijos skirtos penkiems socialiniams darbuotojams.
Jos atiteko Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinėms darbuotojoms Gintarei Cicėnienei ir Dovilei Zovei, Socialinės globos centro „Vija“ socialinei darbuotojai Violetai Draunevičienei, VšĮ „Arčiau Tavęs“ socialinei darbuotojai Orintai Lekečinskaitei ir Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinei darbuotojai Silvijai Paukštei.
Laureatų misijos – skirtingos, tačiau juos vienijo kasdienis rūpestis žmogumi ir sprendimų paieška sudėtingose situacijose.
Dovilė Zovė prisidėjo prie socialinio darbo metodikos ir sistemų tobulinimo, Gintarė Cicėnaitė – prie šeimų savarankiškumo stiprinimo, jų motyvacijos teigiamiems pokyčiams tuo pačiu užtikrinant vaikų saugumą ir gerovę.
Violeta Draunevičienė – prie paslaugų žmonėms su negalia įstaigoje kokybės gerinimo ir plėtros, o Orintos Lekečinskaitės ir Silvijos Paukštės darbe – svarbi savalaikė ir kokybiška pagalba sudėtingose vaikų ir šeimų situacijose.
„Kauniečiai turi unikalią savybę – pasirūpinti vieni kitais. Tikiu, kad sutiksite, jog kiekvienam žmogui reikia žmogaus. Šiandien susirinkome pagerbti ir padėkoti sakralios profesijos žmonėms, kurie kasdien įgyvendina misiją būti šalia tų, kuriems labiausiai reikia žmogaus. Mums tai didžiulė vertybė, kurią labai vertiname ir didžiuojamės, kad esate tokia nuostabi Kauno komanda“, – susirinkusiuos sveikino Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Ryškiausią indėlį palikę nominantai išrinkti įvertinus tiek Kauno gyventojų, tiek komisijos balsus. Vertinant kandidatus atsižvelgta į jų profesinę patirtį, naujų socialinio darbo praktikų diegimą, sudėtingų situacijų sprendimą, pasiektus rezultatus bei bendruomenės ir partnerių rekomendacijas.
Dar penkiems socialinių paslaugų įstaigų socialiniams darbuotojams įteikti miesto padėkos raštai už atsakingą darbą su socialiai pažeidžiamais asmenimis.
Jie skirti Vilmai Blaževičiūtei, Ramintai Kardauskienei, Dangei Masaitienei, Violetai Žekevičienei ir Jolantai Žuvelienei.
Vakaro metu netrūko ir šventinės nuotaikos.
Socialinių darbuotojų bendruomenę sveikino ir muzikinę programą dovanojo operos solistai Gabrielė Bukinė, Andrius Apšega bei Sandra Lebrikaitė.
Renginio pabaigą vainikavo Martyno Kavaliausko pasirodymas.
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