Kaunas plečia slaugos ir globos paslaugas: šiemet duris atvers naujas ligoninės padalinys

Buvusiame Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninės pastate, Akacijų al. 2, atlikta apie 95 proc. atnaujinimo ir pritaikymo ilgalaikės priežiūros paskirčiai darbų. Čia jau įrengtos inžinerinės sistemos, pertinkuotas bei perdažytas fasadas, sutvarkyta teritorija. Šiuo metu baiginėjami vidaus apdailos darbai, dalyje patalpų montuojami baldai. Planuojama, kad konkursą laimėjusi UAB „Kaunesta“ rangos darbus užbaigs per vasarį.
Mums svarbu, kad gydymo paslaugos būtų prieinamos laiku ir teikiamos kompleksiškai.
„Mums svarbu, kad gydymo paslaugos būtų prieinamos laiku ir teikiamos kompleksiškai. Matome, kad slaugos ir globos paklausa nuolat auga, todėl kryptingai investuojame į šią sritį galvodami apie šiandienos ir rytojaus kauniečių poreikius. Kulautuvoje tam itin tinkama vieta – pušynų apsupta rami aplinka ir profesionalų komanda padės žmonėms jaustis saugiai“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Naujasis K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinys išsiskirs tuo, kad po vienu stogu bus teikiamos tiek stacionarinės slaugos, tiek socialinės globos paslaugos. Apjungus slaugos ligoninių ir globos namų veiklas, bus sumažinta paslaugų fragmentacija ir užtikrinta visapusiška pacientų priežiūra. Įstaiga papildys jau veikiančius K. Griniaus ligoninės padalinius Petrašiūnuose, Vičiūnuose ir Panemunėje.
„Optimistinė vizija – paslaugas pradėti teikti jau šių metų vasarą. Vis dėlto galutiniai terminai priklausys nuo pasirengimo darbų: įrangos ir baldų tiekimo, higienos paso bei licencijų gavimo ir personalo suformavimo“, – sakė Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Milda Labašauskaitė.
Pasak jos, naujam padaliniui jau nupirkta baldų ir medicininės įrangos už daugiau kaip pusę milijono eurų, taip pat sudarytos sutartys už dar maždaug 300 tūkst eurų. Tai apima įrangą pacientų palatoms, administracinėms ir bendrosioms erdvėms, taip pat buities ir ūkio priemones, būtinas sklandžiam kasdieniam darbui ir paslaugų kokybei užtikrinti. Planuose numatytas ir specialaus automobilio pacientų pervežimui įsigijimas.
Artėjant atidarymui formuojama ir padalinio komanda. Numatyta įdarbinti slaugytojus, jų padėjėjus, gydytojus, kineziterapeutus, socialinius darbuotojus ir kitų sričių specialistus. Į naująją įstaigą ketina pereiti ir dalis kituose ligoninės padaliniuose dirbančio personalo – nemaža jų dalis gyvena Kauno vakarinėje dalyje ir aplinkinėse teritorijose, todėl darbovietė jiems bus arčiau namų. Nors padalinys dar neatidarytas, jau dabar sulaukiama gyvenimo aprašymų tiek iš vietos gyventojų, tiek iš slaugos ir kitų sričių specialistų.
Rangos darbus už 8,6 mln. eurų vykdo UAB „Kaunesta“. Statybos darbų techninę priežiūrą atlieka UAB „Verslo“. Visi darbai ir pirkimai vykdomi Kauno miesto savivaldybės lėšomis.
Miesto planuose – dar vieno K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinio plėtra Panemunėje (Raudonojo Kryžiaus g. 1). Greta esamos ligoninės pastato planuojamas priestatas, kuris galėtų talpinti dar 150 pacientų. 2025-ųjų lapkritį įvyko projektinių pasiūlymų viešinimas gyventojams. Šiuo metu vyksta procedūros dėl statybos leidimo gavimo.
Stacionarinės slaugos ir globos paslaugų plėtra padės atliepti dinamiškus pacientų poreikius: pagal dabartinius duomenis išankstinėje pacientų registracijos sistemoje (IPR), norinčių gauti slaugos paslaugas Kauno mieste yra per 200 asmenų. Realus laukiančiųjų skaičius gali būti mažesnis, kadangi dalis pacientų užsiregistruoja keliose gydymo įstaigose, o atsiradus vietai vienur, nebūtinai pareigingai išsibraukia iš laukiančiųjų eilės.
