Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį

Pasak savivaldybės, gegužės 22–24 dienomis miestas virs atvira šventės scena, o didžiausias dėmesys vakarais kryps į muziką, šokį, šviesas ir reginius po atviru dangumi.
Nurodoma, kad didieji gimtadienio koncertai vyks Santakos parke, alternatyvios muzikos – Nemuno saloje, o finaliniai šou numatyti prie Kauno pilies.
Penktadienį gyventojai kviečiami į Kauno senamiestį, čia numatytas „Studio 117“ pasirodymas „Crazy drummers“ iš Ukrainos. Kiek vėliau prasidės diskoteka su DJ Francesca Efee Sulis iš Italijos.
Didžiausiu muzikiniu šventės akcentu taps gegužės 23-iosios vakaras. Santakos parke vakare vyks koncertinė programa, kurioje susitiks skirtingi žanrai ir publikos kartos. Scenoje pasirodys Merūnas Vitulskis su orkestru „Sinfonietta“, pristatysiantys programą „Miuziklai. Ir dar daugiau“, kiek vėliau koncertuos atlikėjai Gabrielė Vilkickytė ir Rokas Yan.
Tą patį vakarą Nemuno saloje pasirodys grupės „Katarsis“, „Golden Parazyth“ ir „dargana“, o kitoje scenoje publiką šokdins Simas Slabačiauskas, Pakas, Roads, Aureja, Greta Margo ir Aistė Regina.
Šeštadienio vakarą numatytas finalinis reginys „Stichijų Santaka“ – ugnies, vandens ir muzikos šou Santakos parko Neries pakrantėje ties Kauno pilimi.
Vėliau šventės ritmas persikels į Rotušės aikštę, kur prieš pat vidurnaktį prasidės „Tarp dangaus ir žemės“ – akrobatų ir lazerių šou bei diskoteka.
Sekmadienį, gegužės 24-ąją, Kauno gimtadienio muzikinę programą pratęs koncertas Santakos parke, čia pasirodys Rubininis Kauno choras ir Martynas Kavaliauskas.
Savivaldybė nurodo, jog Kauno gimtadienio programa šiemet apima ne tik koncertus, bet ir šviesos instaliacijas, maisto erdves, šeimų pramogas, sporto veiklas, meno mugę, turizmo, istorijos ir bendruomenių iniciatyvas.
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