Kaunas sutinka 612-ąjį savo gimtadienį

Geras oras, netikėti pasirodymai ir šventinė nuotaika: taip būtų galima apibūdinti atmosferą, tvyrančią Kaune šeštadienį, kai miestas švenčia savo gimtadienį. Nors šiemet dėl karantino draudžiami masiniai renginiai, be kurių buvo neįmanoma įsivaizduoti Kauno miesto dienos, kalbinti miestiečiai teigė, kad pakanka ir vieno kito siurprizo, kuriais šįkart įvairiose miesto vietose pasirūpino kultūros organizacijos ir bendruomenės.

"Už šventinę nuotaiką atsakingi mes patys", - kalbėjo kaunietis Marius, su dviem atžalomis šeštadienio popietę vaikštinėjęs Senamiestyje.

Vyras minėjo, kad ir jis, ir vaikai labiausiai laukia lėktuvų pasirodymo. "Tikiuosi nepražiopsosime", - vylėsi pašnekovas.

Lietuvos akrobatinio skraidymo grupės ANBO aukštojo pilotažo trijulė į dangų virš Kauno planuoja kilti 17 val. Virš Kauno lėktuvai spalvotais dūmais išrėš trispalvę, atlikdami įvairius viražus praskris ne tik virš miesto centro, bet ir virš mikrorajonų.

"Nuotaikos puikios. Turim dar sveikatos, saulė šviečia, yra su kuo pasišnekėti. Ko daugiau norėti?" - klausė prie Kauno pilies sutiktos dvi senjoros.

Jos sakė mėgstančios klausytis klasikinės muzikos, tačiau dėl esamos situacijos vengia žmonių susibūrimo vietų, tad pasirodymus stebėti ketina nebent internetu.

O gimtadieninėje programoje - net 40 pasirodymų, kitokių staigmenų, kuriais pasirūpino teatrai, muzikiniai bei šokių kolektyvai, muziejai, V. Kudirkos viešoji biblioteka, kino teatras „Romuva“ ir kt. Šventė vyksta ir skveruose, kiemuose, gatvelėse.

Žaliakalnis, Anykščių gatvė, trumpam tapo Kauno Lėlių teatro scena. Spektaklis vaikams „Zuikio kaprizai“ kėlė šypseną ir vaikams, ir suaugusiesiems. "Kaip mano sesė kartais", - garsiai atpažino elgesį vienas vaikų.

"Gerai vienam bėdoje", - pikto zuikio kategoriškas teiginys ir suaugusiems kėlė šypseną. Mažieji žiūrovai noriai įsitraukė į veiksmą, sveikinosi su spektaklio veikėjais, bandė jiems patarti įvairiose situacijose.

Popietę nuo choro „Perkūnas“ vyrų balsų aidės Vilijampolė. Choristai koncertuos Neries krantinėje.

Visi per karantiną labai pasiilgo dainavimo.

"Vyrai su pasiūlymu koncertuoti per Kauno gimtadienį sutiko audringai. Visi per karantiną labai pasiilgo dainavimo", - portalui kauno.diena.lt sakė choro vadovas Romaldas Misiukevičius. Per karantiną choristai šiek tiek repetavo nuotoliniu būdu, bet tai buvo treniruotės atskiriems balsams, o ne chorui bendrai.

Tiesa, iš pradžių "Perkūnas" šeštadienį planavo dainuoti ir Šiaurės pr. išsirinktoje vietoje, jau buvo ir skelbimus iškabinę, bet ten teko atšaukti, nes, pasirodo, nebuvo gautas leidimas.

"Neries krantinę mums rekomendavo Kultūros skyrius", - sakė R. Misiukevičius. Jis neabejoja, kad pasirodymas bus puikus, nes parinko itin skambias dainas. "Kūrinius pasirinkome maršinio charakterio, tinkamus dainuoti lauko sąlygomis. Lyrikos čionai neparodysi", - aiškino choro vadovas.

Neries krantinėje jie nebandė repetuoti, nes buvo didelis vėjas, tad nuspręsta dainuoti užuovėjoje.

Koncerto metu vyrai sustos ne greta vienas kito, o išlaikydami saugius atstumus. Dainas trauks apie 20 vyrų.

Nuo 17 val. kavinės ir restoranai kviečia šventinės vakarienės. Laisvės alėja ir senamiesčiu nusidrieks kaimyniška staliukų virtinė.

