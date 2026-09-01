Kaunas švenčia Rugsėjo 1-ąją: mokiniams linki nuoseklumo, mokytojams – gyvenimo džiaugsmo

35 tūkst. mokinių
Mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose šiandien vyrauja pakili atmosfera. Prasideda dar vienas etapas – su naujais iššūkiais, tikslais, atradimais ir galimybėmis augti.
Į naujus mokslo metus žengia ne tik mokiniai, bet ir mokytojai bei visa mokyklos bendruomenė. Tėvelių akyse – ne mažiau jaudulio.
Iš viso Kaune veikia 144 savivaldybės švietimo įstaigos. 57 iš jų – bendrojo ugdymo mokyklos.
Savivaldybės mokyklose šiais mokslo metais mokysis apie 35 tūkst. mokinių. Tikslus mokinių skaičius bus aiškus pirmą rugsėjo savaitę.
„Dvyliktokų planuojama, kad bus apie 2590. Pirmokų – apie 3317. Mokytojų – 4275“, – nurodė Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė.
Visapusiškas ugdymas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos vyresnieji švęsti ruošėsi stadione. Perpiet į mokyklą šventiškai nusiteikę susirinks ir mažieji – pradinukai. Iš viso šioje mokykloje – daugiau nei 900 mokinių. Iš jų 69 pirmokai ir 40 priešmokyklinukų.
Stadioną užpildė mokiniai su gėlėmis, savo atžalomis besididžiuojantys tėveliai ir kiti artimieji. Renginyje dalyvavo ir šią gimnaziją šiemet su trenksmu baigę broliai Faustas ir Rojus Kondratavičiai. Abu jie pasirinko studijas užsienyje, bet įgytas žinias ir patirtį planuoja panaudoti Lietuvos labui.
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis jaunimą kvietė likti studijuoti Kaune, o jeigu keliai nuves svetur ar į kitus miestus, kad Kaunas liktų ne tik sentimentalus, bet ir racionalus pasirinkimas grįžti.
„Gimnazijos bendruomenė naujus mokslo metus pasitinka tradiciškai – su naujų mokslo metų pradžios jauduliu, bet kartu ir su dideliu noru tęsti savo kelią“, – kalbėjo gimnazijos vadovas Arūnas Bučnys.
Šie mokslo metai gimnazijai – keturiolikti. Tai viena naujausių Kauno mokyklų, tačiau jau gali didžiuotis pasiekimais ir tradicijomis.
„Kaip ir kiekvienais metais, esame pasiruošę toliau eiti pasirinktu keliu, siekti gerų rezultatų ir jais džiuginti mūsų mokinius, jų tėvus, Kauno miestą ir visą Lietuvą. Šiems mokslo metams esame suteikę ypatingą akcentą – tai „Vertybės, kurios mus veda“. Esame akademiška organizacija, todėl mums labai svarbu aukšti mokymosi rezultatai, žinios ir nuolatinis tobulėjimas. Antroji vertybė – visapusiškas mokinio ugdymas. Mums svarbu ne tik akademiniai pasiekimai, bet ir mokinio asmenybė, jo gebėjimai, kultūrinis bei pilietinis ugdymas. Labai svarbus ir tautiškumas. Esame visų respublikinių Dainų švenčių dalyviai. Šių metų Dainų šventėje dalyvavo net keturi mūsų mokyklos gimnazijos kolektyvai. Taip pat labai svarbūs mūsų mokytojų ir mokinių santykiai. Esame bendruomenė, kurioje mokiniai ir mokytojai yra bendražygiai. Ir, žinoma, labai vertiname visokeriopą pagalbą bei palaikymą, kurio sulaukiame iš mūsų partnerių – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto“, – sakė A. Bučnys.
Pasitinka užtikrintai
Naujuosius mokslo metus gimnazija pasitinka užtikrintai. „Turime stabilią komandą, stabilius žmones ir nuosekliai dirbame jau ne vienerius metus“, – teigė vadovas.
Mokiniams jis pirmiausia norėtų palinkėti nepamiršti, kad geri rezultatai ateina per nuoseklų ir kantrų darbą.
„Kai Vyriausybėje buvo apdovanojami mokiniai, pasiekę geriausių rezultatų per valstybinius brandos egzaminus, tarp kurių buvo mūsų mokyklos mokinys Faustas Kondratavičius, vienintelis Lietuvoje gavęs šešis šimtukus, man labai įstrigo, ką atsakė, kai buvo paklaustas, iš kur atsirado tokie rezultatai. Jis labai paprastai ir aiškiai atsakė: „Tokių rezultatų pasiekėme nuosekliai ir kantriai dirbdami“. Nė vienas nepasakė, kad rezultatams pasiekti nieko nereikėjo daryti. Todėl mokiniams noriu palinkėti ne tik džiaugtis gyvenimu – tai taip pat labai svarbu jaunai kartai – bet ir prisiminti, kad mokykloje formuojasi jų darbo įgūdžiai, atsakomybė, disciplina. Kiekviena pamoka yra svarbi“, – paminėjo A. Bučnys.
Mokytojams linki vesti mokinius tuo keliu, kurį jie patys gerai išmano, kuriuo tiki ir kurį geriausiai žino. „Taip pat noriu, kad jie suprastų, kokį didelį ir svarbų darbą atlieka visos šalies ateičiai. Daugiau optimizmo. Mokytojo darbas tikrai nėra lengvas, tačiau jis yra labai prasmingas. Visada linkiu mokytojams stiprybės ir ištvermės dirbant su jaunąja karta. Ir, žinoma, gyvenimo džiaugsmo – nepamiršti savęs, savo gyvenimo ir dalykų, kurie teikia džiaugsmą“, – kalbėjo gimnazijos vadovas.
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