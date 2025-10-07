Kaunas vis dar tiki tramvajaus idėja

„Kaip tik šiuo metu Kaune iš miesto partnerio Torunės lankosi delegacija, jie turi patirtį, kaip naudojant ES fondų investavimą ir diegti naujas linijas savo mieste. Naudoja lenkiškus tramvajus, tad mūsų administracija su jais bendrauja, perima patirtį ir, manau, kad netolimoje ateityje patys galėsite pasidžiaugti“, – kalbėjo Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
„Mes galime galvoti apie tramvajaus linijos projektavimą ir įgyvendinimą kitame ES finansavimo periode. Pagrindinė problema – Europos Komisijos patvirtintos gairės ir taisyklės leidžia vystyti švarų, ekologišką transportą ir finansuoti projektus ES lėšomis, tačiau mūsų nacionalinė valdžia užsidėjo griežtesnius reikalavimus valstybės viduje. Tai mūsų tikslas – ateinančiame ES finansiniame periode padaryti taip, kad valstybė pati sau nesugriežtintų reikalavimų, kur galima naudoti ES struktūrinių fondų lėšas ir galėtumėme, kaip kiti užsienio miestai, pretenduoti į europinį finansavimą tokiai transporto rūšiai diegti Kaune“, – antrino kitas mero pavaduotojas Andrius Palionis.
Kauno meras Visvaldas Matijošaitis pridūrė, kad kiti užsienio miestai taip pat nuo nulio vystė tramvajaus projektą ir dabar gali turėti modernų transportą, kuriam kartais net nereikia vairuotojų.
Primename, kad atliktoje studijoje vertintos keturios galimos tramvajaus linijos. Pirmoji: Šiaurės pr., Savanorių pr., Šv. Gertrūdos g., Šauklių g., Jonavos žiedinė sankryža. Antroji: Šiaurės pr., Savanorių pr., Šv. Gertrūdos g., Šauklių g., Jonavos žiedinė sankryža, Šv. Gertrūdos g., E. Ožeškienės g., K. Donelaičio g., Vytauto pr. iki Geležinkelio stoties. Trečioji: Šiaurės pr., Pramonės pr., K. Baršausko g., Tunelio g., Vytauto pr., K. Donelaičio g., E. Ožeškienės g., Šv. Gertrūdos g., Šauklių g. iki Jonavos žiedo. Ketvirtoji: Šiaurės pr., Pramonės pr., K. Baršausko g., Tunelio g., Karaliaus Mindaugo g., Birštono g., Gimnazijos g., Šv. Gertrūdos g., Šauklių g. iki Jonavos žiedo.
„Planuojant galimas trasas įvertinta esama gatvių infrastruktūra ir transporto srautai. Įrengus tramvajaus liniją sumažėtų bendra automobilių rida tinkle (iki 10,8 mln. km per metus). Tai lemtų metinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo Kauno transporte sumažėjimą 1,3 proc., energijos suvartojimo sumažėjimą 1,4 proc.“, – kaip tramvajus Kaune mažintų taršą, anksčiau yra kalbėjęs Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Skaičiuota, kad toks projektas galėtų kainuoti apie 240 mln. eurų.
