Vaizdo įraše – išpuolis prieš ukrainiečių porą: įniršo, kad kalba gimtąja kalba

Išpuolis buvo nufilmuotas, o vaizdo įrašu feisbuke dalijosi Poznanės miesto tarybos narys Andrzejus Prendke.
Du agresyvūs vyrai, kaip įtariama, užpuolė ukrainiečių porą už tai, kad jie tarpusavyje bendravo ukrainietiškai.
„Viskas prasidėjo vulgariais įžeidimais, jis sakė „palikti mūsų moteris ramybėje“, – pasakojo politikas ir pažymėjo, kad konflikto metu ukrainietis buvo pargriautas ant žemės, spardomas, o jį apginti norėjusi moteris irgi buvo sužalota.
Anot A. Prendke, keleiviai į dviejų vyrų veiksmus reagavo nedelsdami – pirmiausia žodiniais įspėjimais, o vėliau bandė lenkus atitraukti nuo nukentėjusiojo.
„Turėtumėte būti mūsų pusėje, mes tai darome dėl jūsų“, – sakė vyrai, grasindami kitiems keleiviams.
A. Prendke vaizdo įrašas.
„Kai sužeista pora išlipo iš tramvajaus, nuėjau kartu su jais, pasiūliau padėti iškviesti policiją ir surinkti daugiau įvykio liudininkų. Deja, pora nusprendė to nedaryti“, – rašė A. Prendke.
Vis dėlto, kaip skelbė tvn24.pl, policija suėmė du incidento kaltininkus. Pareigūnai apie įvykį žinojo „tik iš interneto“.
Abu įtariamieji – 27 metų amžiaus, vienas yra iš Poznanės, kitas – iš jos priemiesčio.
Sulaikytiesiems buvo pateikti kaltinimai dėl diskriminacijos. Pagal galiojančius įstatymus už tokius veiksmus gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.
