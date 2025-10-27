Lenkijoje dėl šnipinėjimo sulaikyti du ukrainiečiai

„Įtariamieji, 32 metų vyras ir 34 metų moteris, dalyvavo šnipinėjimo veikloje, įskaitant Lenkijos Respublikos karinių pajėgumų žvalgymą ir įrenginių slaptam ypatingos svarbos infrastruktūros stebėjimui įrengimą“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Vidaus reikalų ministerijos atstovas Jacekas Dobrzynskis (Jacekas Dobžinskis).
Teigiama, kad įtariamieji buvo nusitaikę į lenkų karius ir ypatingos svarbos infrastruktūrą, taip pat į „transporto tinklus, paremiančius logistines ir karines operacijas“, susijusias su karu Ukrainoje.
Minimi asmenys suimti trims mėnesiams, iki teismo.
Pirmadienį per trumpą spaudos konferenciją J. Dobrzynskis sakė, kad šie du užsieniečiai priklausė aštuonių įtariamųjų grupei, kurią praėjusią savaitę Vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė dėl diversijų planavimo Rusijos naudai.
Praėjusią savaitę J. Dobrzynskis minėjo, kad per pastaruosius du mėnesius ABW Lenkijos teritorijoje sulaikė 55 žmones, įtariamus šnipinėjus Rusijos žvalgybai. Jis pridūrė, kad įtariamieji buvo puikiai įsilieję į kasdienį gyvenimą, kad kai kurie jų dirbo taksi vairuotojais, plaukų stilistais ar kurjeriais.
Pareigūnas paragino visuomenę pranešti tarnyboms apie asmenis, fotografuojančius ypatingos svarbos, transporto ar karinės infrastruktūros objektus.
„Policija reaguos ir ištirs“, – pridūrė J. Dobrzynskis.
