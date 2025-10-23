Lenkija suėmė ukrainietį, įtariamą šnipinėjus Rusijai

Nacionalinės prokuratūros atstovė Katarzyna Calow-Jaszewska (Katažina Calov-Jaševska) sakė, kad anksčiau šį mėnesį Palenkės Bialoje Lenkijos rytuose dėl narkotikų turėjimo buvo sulaikyti du 24 metų ukrainiečiai, Bohdanas K. ir Kyryla T.
Bohdano K. telefone tyrėjai rado susirašinėjimą, rodantį, kad jis kažkokiam rusakalbiui siuntė Lenkijos kariuomenės ypatingos svarbos infrastruktūros nuotraukas ir koordinates.
„Prokurorai apkaltino Bohdaną K. veikus užsienio žvalgybos naudai ir pateikus jai informacijos kenkiant nacionaliniam saugumui“, – sakė K. Calow-Jaszowska.
Įtariamasis kaltinimus neigė, reiškė prorusiškas pažiūras, abejojo Ukrainos suverenumu.
Vietos teismas nurodė jį suimti trims mėnesiams, tyrimas vyksta toliau.
Kyryla T. buvo apkaltintas narkotikų laikymu ir paleistas.
