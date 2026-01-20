Cichanouskajos etapas baigtas

Tokios kalbos sklandė jau kurį laiką. Atvykusi į Seimą, S. Cichanouskaja tai patvirtino galutinai.
„Turės dabar du ofisus – vienas bus Varšuvoje, kitas Vilniuje. Tačiau pati S. Cichanouskaja daugiau reziduos Varšuvoje“, – sakė Ryšių su Baltarusijos demokratinėmis jėgomis grupės pirmininkas Ruslanas Baranovas.
Apie tai, ką toliau veiks jos vyras Siarhejus Cichanouskis, nekalbėta.
„Prieš kurį laiką jis buvo paskelbęs, kad planuoja likti Lietuvoje – jūs turbūt matėte. Šiuo metu jis yra Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – teigė R. Baranovas.
Neseniai Lietuva S. Cichanouskajai sumažino apsaugos lygį. Anksčiau ją saugojo Vadovybės apsaugos tarnyba, kaip Lietuvos prezidentą ar premjerą. Dabar saugo kriminalinė policija.
„Pagrindiniai motyvai – saugumo“, – teigė R. Baranovas.
Bet ar jai lenkai suteiks tokią apsaugą, kokią turi Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis ar premjeras Donaldas Tuskas, kol kas neaišku.
„Neskubėjau tuo tikėti, nes jau ne kartą nepasitvirtino. Manau, kad tai turėjo įvykti, tai yra teisinga. Ir svarbiausia turbūt, kad išsikrausto po to, kai valstybė panaikino dalį privilegijų. Vadinasi, dėl privilegijų ir buvo pasirinkusi čia būti“, – sakė Vytautas Sinica.
O konservatorė europarlamentarė Rasa Juknevičienė pareiškė, kad jai pirmą kartą per Lietuvos istoriją taip gėda už savo šalį.
„Būtent dėl tarptautinės reputacijos – dėl to, kokį gerą vardą, įvaizdį turėjome pasaulyje. Tauta, siekusi laisvės, dabar savo noru išstumia kaimyninės tautos lyderę iš Vilniaus. Kaip čia nebus gėda? Aišku, kad gėda“ – kalbėjo R. Juknevičienė.
S. Cichanouskajos biurą Lietuvoje 2021 metais akreditavo tuometis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.
„Buvo sukurta nuodijimo atmosfera – ir iš Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos pusės, ir ne tik, ir iš vidaus, iš kai kurių mūsų veikėjų“, – teigė R. Juknevičienė.
„Pirmiausia pretenzijas būtų galima reikšti savo partijos pirmininkui“, – sakė R. Baranovas.
Dabartinis konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas – vienas S. Cichanouskajos kritikų.
„Kur galbūt žmonės yra daugiau prisidėję, daugiau sentimentų turi. Bet yra ir tų, kurie mažiau turi sentimentų, žiūri realistiškai. Tai normali diskusija, čia nematau nieko blogo“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Didelė dalis, jei ne didžioji dalis Lietuvos piliečių, nesupranta, ką ta opozicija čia daro. Nei apie pinigus, nei kodėl išlaikėme“, – teigė R. Baranovas.
Klausimas, ar pati S. Cichanouskaja stengėsi pelnyti Lietuvos simpatijas. Jai atvykus, Lietuva sužinojo apie litvinizmą, kuris savinasi Lietuvos istoriją. Tačiau pati S. Cichanouskaja teigė, kad jis išgalvotas.
„Manau, ši problema sukelta dirbtinai. Esu visiškai tikra – 99 procentai baltarusių apie litvinizmą net nėra girdėję“, – sakė ji.
Vėliau atsirado S. Cichanouskajos pasas su oficialiu Lietuvos herbu, o per spaudos konferencijas fone buvo naudojamas Vytis. O iš kalėjimo paleistas S. Cichanouskis papasakojo apie baltarusių autonominį rajoną.
„Čia pradėsiu kurti tokius „salynus“. Kaip Rusijoje buvo vokiečių autonominis rajonas – kažkas panašaus“, – kalbėjo jis.
Kilus skandalui, buvo aiškinta, kad kalbėta apie verslo centrus.
„Pradėjo kelti problemas jos reputacijai, misijai ir veiklai nuolat prisišnekėdamas ir keldamas skandalus“, – teigė V. Sinica.
Galiausiai per penkerius metus S. Cichanouskaja lietuvių kalbos taip ir neišmoko.
„Procese. Tai labai graži, bet sunki kalba“, – sakė ji.
„Jie neatvažiavo čia dirbti ar ieškoti darbo kaip emigrantai, kad reiktų išmokti kalbą. Jie atvyko dirbti kaip Baltarusijos atstovai. Jeigu bandysi taip stipriai integruotis, ieškotis darbo, tai reiškia, kad užmiršti savo pagrindinę misiją“, – aiškino R. Juknevičienė.
Būdavo atvirkščiai – Lietuvos valdžia dėl S. Cichanouskajos prabildavo baltarusiškai, net ir Vidaus reikalų ministerijoje.
O kiek S. Cichanouskajos projektas kainavo Lietuvos mokesčių mokėtojams, būdavo slepiama. Neoficialiai kalbėta apie maždaug milijoną eurų per metus – ši suma susidėdavo iš apsaugos ir kelionių per oro uosto VIP terminalą.
„Neturime jų vertinti vien pagal tai, kad jie prieš savo šalių režimus. Turime vertinti, ar jų vizija sutampa su mūsų – ar jie nėra prokremliški, ar nepalaiko imperializmo ar litvinizmo“, – pabrėžė V. Sinica.
S. Cichanouskajos biuras LNK žinioms atsakė, kad šiuo metu komentarų šiuo klausimu neteikia.
(be temos)