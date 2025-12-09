Kaune – Estijos ambasadorės vizitas

„Susitikimo metu aptartas glaudus Kauno ir Tartu miestų bendradarbiavimas bei pasidžiaugta, kad ryšiai tarp šių miestų kiekvienais metais stiprėja. Rengiantis naujo mokslo ir inovacijų populiarinimo centro statyboms Kaune, mero komanda lankėsi būtent Tartu AHHAA mokslo muziejuje, iš kurio sėmėsi idėjų bei gerosios patirties, įgyvendinant itin modernų ir tarptautinius standartus atitinkantį projektą. Ambasadorė pasidžiaugė mūsų sukurta „Mokslo sala“ ir kitais mieste įgyvendinamais projektais bei pokyčiais, pabrėždama, kad Kaunas šiandien yra sparčiai augantis, energingas ir ambicingas miestas, aktyviai kuriantis savo ateitį. Ji taip pat pažymėjo, kad artėjantys metai Lietuvai ir Estijai bus ypatingi – bus minimos dvi svarbios sukaktys: 105 metai nuo Lietuvos sprendimo pripažinti Estiją de jure ir 35 metai nuo diplomatinių santykių atkūrimo po Nepriklausomybės atgavimo“, – antradienį feisbuke paskelbė Kauno miesto savivaldybė.
