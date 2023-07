Kaune kartu su kampanija „Spausk – Nesnausk“ pristatytas pirmasis iš 64 naujų hibridinių autobusų

Sulaukė pripažinimo

„Kartu su augančiu Kaunu didėja ir viešojo transporto keleivių srautai. Tai suprasdami stengiamės ir toliau užtikrinti kuo patogesnes ir greitesnes keliones miesto autobusais bei troleibusais. Jau dabar turime vieną jauniausių visuomeninio transporto parkų Europoje. Naujieji „MAN Lion‘s City“ autobusai amžiaus vidurkį sumažins dar labiau“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Praėjusių metų pabaigoje pasirašytos sutartys dėl 64 naujų hibridinių autobusų įsigijimo – 39 standartinio dydžio (12 metrų) bei 25 trijų ašių (18 metrų). Jų bendra vertė siekia 21,5 mln. eurų.

Kaip praneša savivaldybė, viešųjų pirkimų konkursą laimėjo ekonomiškai geriausią pasiūlymą pateikusi bendrovė „Adampolis“.

Naujos triašės visuomeninio transporto priemonės talpins apie 130 keleivių. „Naujieji autobusai atitiks visus žaliojo miesto reikalavimus. Žiūrime į miesto žalumą, keleivių patogumą. Tad ilgieji autobusai ypač pasitarnaus piko valandų metu, kuomet turime didžiausius važiuojančiųjų viešuoju transportu srautus, taip pat išvežiojant kauniečius po masinių renginių“, – tikino „Kauno autobusų“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.

Skaičiuojama, kad per metus naujieji „MAN Lion‘s City“ hibridiniai autobusai sutaupys apie 694,2 tonų CO 2 palyginti su senaisiais autobusais, o kuro sąnaudos sumažės net 15–20 proc.

„Viskas surišta su patogumu, ekologiškumu. Miestas nepaprastai greitu tempu atnaujino savo parką ir mums džiugu, kad galime prie to prisidėti. Kaunas, palyginti su kitais miestais Lietuvoje, labai toli priekyje. Linkiu važiuoti ekologiškai, taupant laiką“, – sakė bendrovės „Adampolis“ generalinis direktorius Vidas Čebatavičius.

Prestižinis įvertinimas patvirtina, kad įsigyti autobusai – saugiausi ir pažangiausi: 2019 metais „Busworld Awards“ konkurse pristatytas „MAN Lion’s City 12 G“ laimėjo kategorijoje „Safety Label Bus“.

Naujovės viešajame transporte

Nuo rugpjūčio 1 d. kauniečių ir miesto svečių laukia naujovė – sustojimai „pagal pareikalavimą“. Autobusuose ir troleibusuose keleivius jau pasitinka nuorodos su instrukcijomis.

Kaip įprastai, įlipus pro priekines duris privaloma pažymėti „Žiogo“ kortelę, parodyti vairuotojui elektroninį bilietą telefono ekrane („Žiogo“ išmaniojoje programėlėje) arba nusipirkti vienkartinį bilietą vietoje.

Ketindamas išlipti, autobusui artėjant prie norimos stotelės, keleivis privalės paspausti STOP mygtuką ir saugiai atsistoti prie durų. Ekrane įsižiebus užrašui „Stop“, kitiems keleiviams pakartotinai spausti mygtuko nebereikės.

Vairuotojas stotelėse sustos tik tada, kai, nuspaudus STOP mygtuką, švieslentėje užsidegs atitinkamas užrašas, o keleivis bus pasiruošęs išlipti ir lauks prie išlaipinimo durų. Analogiškai autobusas ar troleibusas sustos vairuotojui pamačius stotelėje laukiančius keleivius. Dėl to jie raginami „nežaisti slėpynių“ ir būti matomiems – nesislėpti už medžių ar spaudos kioskų.

„Kiekvienais metais apklausiame gyventojus, ką reikėtų daryti, kad viešasis transportas būtų patogesnis ir greitesnis. Apie 70 procentų teigė, kad jiems reikėtų sustojimo „pagal pareikalavimą“. Už tai pasisakė ir vairuotojai. Manau, keleiviams pasiūlysime dar greitesnį viešąjį transportą. Paspausti mygtuką tikrai nebus sudėtinga“, – neabejojo Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.

STOP mygtukų naudojimas ir viešojo transporto sustojimas „pagal pareikalavimą“ didesnės įtakos grafikams neturės. Maršrutai planuojami atsižvelgiant į keleivių srautus, bendruomenių, darboviečių, mokymo įstaigų pageidavimus, todėl tikėtina, kad viešasis transportas vis tiek stos daugelyje stotelių ir dieninių maršrutų laikai dėl to nesikeis.

Tarp jauniausių Europoje

Per pastaruosius penkerius metus „Kauno autobusai“ išgyveno tikrą renesansą. Kaip teigia savivaldybė, šiuo metu parke esančių transporto priemonių vidutinis amžius yra jaunesnis net už Europos Sąjungos vidurkį. Atvykus naujoms suspaustomis gamtinėmis dujomis varomoms transporto priemonėms, parkas dar labiau pajaunės.

Užpernai Kaunas baigė įgyvendinti 24 mln. eurų vertės sutartį, į gatves išriedėjus šimtui naujų „MAN Lion‘s City“ hibridinių autobusų. Be jų vos per kelerius metus nupirkta dar 25 „Temsa LF12“ ir 56 mažesnės talpos „Mercedes-Benz“ autobusai bei 85 „Solaris“ troleibusai.

Be to, pernai rudenį „Kauno autobusai“ fiksavo įspūdingą skaičių – elektroniniu bilietu „Žiogas“ pasinaudota 50 milijonų kartų. Šis skaičius pasiektas vos per ketverius metus nuo mobiliosios programėlės atsiradimo.