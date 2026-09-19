Kaune – masinės riedynės: Karaliaus Mindaugo prospektas užleistas darniai judantiems miestiečiams

Kaunas rugsėjo 16–22 dienomis mini Darnaus judumo savaitę – miestiečiai kviečiami automobilius bent trumpam iškeisti į dviračius, viešąjį transportą ar pasivaikščiojimus pėsčiomis.
Šeštadienio vakarą Kauno centre prasidėjo masinės riedynės – pagrindinis Darnaus judumo savaitės akcentas. Nuo 17 val. Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro į bendrą koloną jungėsi dviratininkai, riedutininkai, paspirtukininkai ir visi kitomis mikrojudumo priemonėmis keliaujantys miestiečiai. Riedynių dalyviai buvo kviečiami pasirūpinti ne tik ratais, bet ir išskirtine apranga.
Vienam vakarui viena intensyviausių miesto transporto arterijų – Karaliaus Mindaugo prospektas – buvo užleistas darniai judantiems miestiečiams. Vieninga kolona nuo Laisvės alėjos keliavo miesto centro gatvėmis, Karaliaus Mindaugo prospektu ir Nemuno krantine iki Senamiesčio prieplaukos.
„Kaunas – žalias miestas, kuriame vis daugiau žmonių dviratį ar kitas mikrojudumo priemones renkasi ne tik laisvalaikiui, bet ir kasdienėms kelionėms. Nuosekliai investuojame į tam reikalingą infrastruktūrą ir siekiame, kad darniai judėti būtų patogu bei saugu. Riedynėmis norime dar kartą parodyti, kad toks pasirinkimas Kaunui svarbus ir vienam vakarui vieną judriausių miesto gatvių atiduodame riedantiems“, – sakė Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Nuo 18 val. Senamiesčio prieplaukoje prasidėjo vakaro programa. Į sceną lips penki skirtingo humoro stiliaus komikai – Tomašas Rynkėvič, Simanas Žurauskas, Markas Žukauskas, Kiril Grigoraščiuk ir Goda Ančiukaitytė – su taikliais pastebėjimais, netikėtomis istorijomis ir improvizacijomis.
Darnaus judumo savaitę rugsėjo 22-ąją užbaigs Diena be automobilio. Visą dieną Kauno autobusais ir troleibusais bus galima keliauti nemokamai.
Naujausi komentarai