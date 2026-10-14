Kaune pagerbti metų mokytojai ir švietimo įstaigų vadovai

Šventinis vakaras subūrė miesto mokyklų, gimnazijų, lopšelių-darželių ir neformaliojo ugdymo įstaigų bendruomenes. Renginyje įvertinti specialistai, kurių kasdienis darbas, inovatyvūs ugdymo metodai, lyderystė ir atsidavimas profesijai prisideda prie Kauno švietimo pažangos. Šiemet pirmą kartą greta Metų mokytojų pagerbti ir trys švietimo įstaigų vadovai.
„Noriu padėkoti kiekvienam mokytojui už žinias ir kantrybę. Už kiekvieno pažymio pirmiausia matote žmogų. Jūsų dėka mūsų moksleivių rezultatai geriausi šalyje, o Kaunas – lyderis švietimo srityje. Didžiuojamės Jumis ir tuo, ką darote dėl mūsų vaikų ateities“, – sveikindamas susirinkusią švietimo bendruomenę sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
2026 metų mokytojais pripažinti: Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos fizikos ir matematikos mokytoja Paulina Jacynė, lopšelio-darželio „Pasaka“ logopedė metodininkė Laura Dirsė, Miko Petrausko scenos menų mokyklos šokio mokytoja ekspertė Aistė Kavolienė, lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, edukologijos doktorantė Eisvina Burbaitė ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Daiva Brukienė.
Laureatės įvertintos už skirtingus, tačiau vienodai reikšmingus pasiekimus – nuo kūrybiško tiksliųjų mokslų ir meninio ugdymo iki inovatyvių metodų taikymo, vaikų emocinės gerovės stiprinimo bei pedagogų bendruomenės telkimo.
Šių metų šventėje ypatingas dėmesys skirtas ir švietimo lyderiams. Metų vadovo apdovanojimai įteikti: lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorei Reginai Beinorienei, 1-osios muzikos mokyklos direktoriui Mindaugui Labanauskui ir Kauno švietimo inovacijų centro direktorei Rasai Bortkevičienei. Jie pagerbti už gebėjimą telkti bendruomenes, įkvėpti komandas, įgyvendinti pokyčius ir kurti aplinką, kurioje atsiskleidžia tiek pedagogų, tiek mokinių potencialas.
Kaip ir kasmet, laureatams įteikti simboliniai apdovanojimai – jų vardais pavadintos žvaigždės. Šiemet kiekvienam pagerbtajam priskirtas ir atskiras žvaigždynas, atspindintis jo profesines vertybes bei stiprybes. Heraklio, Oriono, Gulbės, Kasiopėjos, Lūšies, Andromedos, Persėjo ir Aurigos žvaigždynai tapo prasmingu priminimu apie mokytojų ir vadovų skleidžiamą šviesą, įkvepiančią ne vieną kartą.
Šventinę atmosferą kūrė Kauno šokio teatro „Aura“ artistai, savo pasirodymais scenoje įkūniję skirtingus žvaigždynus. Vakarą vainikavo Kauno valstybinio muzikinio teatro dovanota dviejų dalių operetė „Balius savojoje“.
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