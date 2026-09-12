Kaune prasidėjo „Kaunas Pride“ eitynės – reikalaujama lygių teisių švietimo, sveikatos srityse

Dalyviai jau žygiuoja nuo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios per Laisvės alėją. Perėję ją jie apsisukę sugrįš atgal prie Soboro, kur bendruomenės atstovai sakys kalbas.
Renginio vietoje esančio BNS žurnalisto skaičiavimu, eitynėse dalyvauja apie 500 žmonių. Jie nešini LGBTQ+, Palestinos, Ukrainos, Europos Sąjungos vėliavomis, pasipuošę bendruomenės atributika.
Eisenos priekyje iškeltas plakatas „Buvom, esam, būsim“.
Organizatoriai šiemet kelia reikalavimus dėl LGBTQIA+ žmonių reprezentacijos Lietuvos švietimo sistemoje, šeimų teisinio pripažinimo ir apsaugos bei įtraukių sveikatos priežiūros paslaugų.
Jie pabrėžia, kad ši bendruomenė gyva ne tik Vilniuje, todėl ir kituose miestuose privalo būti užtikrintos LGBTQIA+ teisės.
„Ir Kaune, ir regionuose jie irgi reikalauja, jog švietime būtų adekvati queer ir LGBTQ+ žmonių reprezentacija, teisinis jų pripažinimas ir matomumas, būtų įstatymai atitinkami. Taip pat labai svarbu, kad ne tik Vilniuje būtų prieinamos tinkamos medicinos paslaugos žmonėms, kurie yra translyčiai“, – BNS prieš eitynes sakė „Kaunas Pride“ atstovė spaudai Beata Starodubova.
„Protestuojame prieš transfobiją, prieš homofobiją“, – pridūrė ji.
Bendruomenės atstovės teigimu, protesto akcijoje, tikėtina, dalyvaus mažiau žmonių nei pernai, kai eitynėse susirinko apie 3 tūkst. dalyvių. Leidimas išduotas renginiui iki 5 tūkst. dalyvių.
„Protestas yra protestas, ne tik eitynės ar šventė. Manome, kad bus mažiau žmonių, nes šis protestas turi politinę misiją“, – sakė B. Starodubova.
Pasak rengėjų, LGBTQIA+ žmonių teisės yra susijusios ir su kitų marginalizuojamų grupių teisėmis, todėl eitynėmis siekiama atkreipti dėmesį į neapykantos ir diskriminacijos apraiškas visuomenėje.
B. Starodubovos teigimu, eitynėse taip pat išreiškiamas palaikymas Palestinai.
Anot organizatorių, LGBTQIA+ asmenų teisės iki šiol nėra nuosekliai reglamentuojamos, mokyklose vis dar vengiama kalbėti apie mokslu grįstą lytinį švietimą, o tos pačios lyties šeimos negali visavertiškai gyventi šeimyninio gyvenimo.
Tarp reikalavimų – įgyvendinti Konstitucinio Teismo balandžio 17 dienos nutarimą ir užtikrinti LGBTQIA+ žmonių teisę į šeiminį gyvenimą, taip pat sudaryti vienodas galimybes pasinaudoti santuokos, partnerystės ir įsivaikinimo teisėmis.
Organizatoriai taip pat ragina supaprastinti translyčių žmonių galimybes keisti asmenvardį ir lyties žymenį, stiprinti jų apsaugą nuo diskriminacijos bei neapykantos nusikaltimų ir užtikrinti prieinamas bei nediskriminuojančias sveikatos priežiūros paslaugas.
Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS teigė, jog eitynių metu policija planuoja pasitelkti daugiau pajėgumų nei įprastai, tačiau pareigūnai kol kas neturi informacijos apie galimas provokacijas ir tikisi, kad renginys praeis sklandžiai.
„Kaunas Pride“ eitynės Kaune rengiamos antrą kartą. Pirmosios vyko 2021 metais.
(be temos)
(be temos)
(be temos)