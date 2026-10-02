Kaune šildymo sezonas prasidės mažesne šilumos kaina nei pernai

„Efektyvus įmonės valdymas leido amortizuoti dabartinį biokuro ir perkamos šilumos kainų augimą ir šildymo sezoną Kaune pradėti nedidinant šilumos kainų. Mažesnei kainai įtakos taip pat turi nuosekliai atnaujinama bendrovės šilumos gamybos įranga bei sparčiai augantis centralizuotos šilumos vartotojų skaičius, kuris šiuo metu viršija 126 tūkstančius“, – sako AB „Kauno energija“ Finansų direktorius Virgilijus Motiejūnas.
Bendrovė Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke nuolat investuoja į šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą. Per pirmąjį šių metų pusmetį atlikti 500 km šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, pašalinti jų metu nustatyti defektai, rekonstruoti magistraliniai vamzdynai, atnaujinta pagrindinių bendrovės objektų – Petrašiūnų elektrinės, „Inkaro“ ir Nemuno katilinių įranga, suremontuoti katilai, atlikti kiti svarbūs darbai, užtikrinantys patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą. Tam skirta 8,7 mln. eurų investicijų.
AB „Kauno energija“ eksploatuoja Petrašiūnų elektrinę, 4 katilines Kaune, 7 regionines katilines Kauno rajone, 1 katilinę Jurbarke, 11 izoliuotų tinklų bei 26 vietines katilines Kaune. Bendras bendrovės instaliuotas energijos gamybos pajėgumas siekia apie 534,7 MW.
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