Kaune startuoja unikalus projektas

Vydūno al. 4 sklypas, esantis šalia Ąžuolyno, iki šiol buvo apleistas – čia vešėjo savaiminiai želdiniai, buvo laikomos įvairios atliekos ir statybinės medžiagos. Dabar ši teritorija virsta tvarkinga, jaukia gamtos erdve, kurioje žaliuos vietinių ąžuolų palikuonys. 3,3 hektarų plote planuojama pasodinti apie 100–150 jaunų ąžuoliukų.
Kiekvienas sodinukas – maždaug penkerių metų amžiaus ir apie dviejų metrų aukščio. Visi jie išauginti iš Kauno Ąžuolyne surinktų gilių, todėl bus pažymėti savo „tėvo“ ąžuolo numeriu, leidžiančiu atsekti jų kilmę. Tokiu būdu siekiama ne tik atkurti natūralią žalumą, bet ir išsaugoti vietinių ąžuolų genetinį tęstinumą ateities kartoms.
Sodinimo darbus prižiūri ir koordinuoja profesionalas, miškininkas, atsižvelgdamas į kiekvieną ąžuoliuką – jo šaknų sistemą, erdvę, kurioje leis šaknis. Per pirmąją dieną pasodinta kelios dešimtys jaunų medelių. Jeigu viskas vyks pagal planą, visas planuojamas kiekis bus pasodintas per artimiausias keletą dienų.
Lygiagrečiai vyksta ir teritorijos tvarkybos darbai: tęsiamas reljefo tvarkymas, valomi brūzgynai, šalinami savaiminiai ir invaziniai augalai bei kelmai. Šie darbai yra būtini, kad jauni ąžuoliukai galėtų sėkmingai įsitvirtinti ir augti, o senieji medžiai gautų daugiau šviesos.
Šiame etape numatyta genėti ąžuolus, egles ir gluosnius, šalinamos invazinės ir menkavertės rūšys medžių bei krūmų: uosialapių klevų, robinijų, drebulių, tujų, vinkšnų, blindžių ir kitų. Darbai atliekami atsakingai, atsižvelgiant į esamų medžių būklę, siekiant išlaikyti natūralų ekosistemos balansą ir sudaryti erdvę naujiems ąžuoliukams ir seniems želdiniams augti.
