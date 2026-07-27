Kaune statys 29 mln. eurų vertės tankų surinkimo gamyklą

„YIT Lietuva“ ir „Lithuania Defence Services“ pasirašė tai numatančią sutartį, pirmadienį pranešė „YIT Lietuva“.
Anot bendrovės, 13 tūkst. kvadratinių metrų ploto gamykla taps viena svarbiausių Lietuvos gynybos pramonės infrastruktūros dalių – joje ateityje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi „Leopard 2A8“ tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika.
„Šis projektas reikšmingas ne tik mūsų bendrovei, bet ir visai Lietuvai. Jis prisidės prie šalies gynybos infrastruktūros stiprinimo ir ateityje atliks svarbų vaidmenį užtikrinant Lietuvos kariuomenės techninį pasirengimą“, – pranešime teigė „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.
Pasak „Lithuania Defense Services“ generalinio direktoriaus Sebastiano Dietzo (Sebastiano Dyco), naujoji gamykla užtikrins ilgalaikius kariuomenės sunkiosios technikos aptarnavimo pajėgumus – įmonė bus atsakinga ne tik už tankų surinkimą, bet ir už ilgalaikį jų techninį aptarnavimą, remontą bei kovinės parengties palaikymą šalyje.
„YIT Lietuva“ bus atsakinga už gamyklos projektavimą ir statybą. Statybos darbus planuojama pradėti šių metų rugpjūtį ir baigti 2027 metų lapkritį. Planuojama, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 metų pabaigoje.
Naujoji gamykla bus statoma beveik 10 hektarų teritorijoje, o kompleksą sudarys pagrindinis gamybinis pastatas bei pagalbinės paskirties statiniai.
Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų – apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Teritorijoje taip pat bus įrengta daugiau kaip 120 automobilių stovėjimo vietų.
Pastate bus įrengti trys tiltiniai kranai, o teritorijoje suplanuota tankų bandymo trasa, nardinimo baseinas su ištraukimo įranga, posvyrio bandymų rampa bei kita karinės technikos testavimui ir aptarnavimui būtina infrastruktūra.
Kaip rašė BNS, už gamyklos statybų valdymą ir priežiūrą atsakinga inžinerijos ir architektūros įmonė „Sweco Lietuva“.
BNS pernai gruodį rašė, kad „Lithuania Defense Services“ į gamyklą planuoja investuoti apie 50 mln. eurų ir sukurti 100 naujų darbo vietų.
Planuojama, kad 25,1 proc. „Lithuania Defense Services“ akcijų atiteks valstybės valdomai „Epso-G Invest“. Konkrečias bendradarbiavimo sąlygas šalys planuoja suderinti šiemet.
(be temos)
(be temos)
(be temos)