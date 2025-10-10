Kaune vyks pirmoji knygų mugė, laukia renginiai, susitikimai su autoriais

„Žalgirio“ arenoje renginys vyks iki sekmadienio.
Pasak organizatorių, per nemokamus mugės renginius lankytojai galės dalyvauti diskusijose, susitikimuose su autoriais, kūrybinėse dirbtuvėse ir naujų knygų pristatymuose.
„Lietuvoje turime stiprią, gyvą skaitytojų bendruomenę, kuriai knyga – neatsiejama gyvenimo dalis. Ilgametė Vilniaus knygų mugės sėkmė ir leidėjų sukaupta patirtis paskatino ieškoti galimybių panašų renginį surengti ir Kaune“, – kvietime teigė Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė.
Programos renginiai bus išdėstyti keliose erdvėse: kultūrinė dalis vyks antrame arenos aukšte esančiose „Nemuno“ salėje ir „Žalgirio“ erdvėje, o trečiajame aukšte įsikurs „Rašytojų alėja“, kur savo išleistas knygas pristatys jų autoriai.
Kvietime taip pat teigiama, jog penktadienio renginiai bus skirti istorijai ir šiuolaikinei prozai, vyks diskusijos apie partizanų atmintį, šeštadienis žada teatrališkus renginius bei premjeras, o sekmadienį mugė kvies atvykti šeimas.
Tuo pat metu „Žalgirio“ arenoje tradiciškai vyks dar dvi parodos – Lietuvos gamintojų paroda „Rinkis prekę lietuvišką“ ir mados kūrėjų erdvė „Mados pasažas“.
Organizatorių teigimu, įsigijus vieną bilietą bus galima aplankyti visus tris renginius.
