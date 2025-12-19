Kauniečiai parsinešė Kalėdas į savo namus: eglių šakų akcija palydėjo ir taikos ugnis

Specialiai atrinktos
Kaune eglių šakos dalytos prie rajono savivaldybės pastato, tad dar prieš pietus pradėjo buriuotis žmonės, norintys nemokamų eglių ir pušų šakų. Miškininkai paruošė tūkstančius šakų, jos atvežtos iš aplinkinių miškų.
Visos šakos surenkamos atsakingai, nepažeidžiant miško ekosistemos, todėl tūkstančiai namų prisipildo natūralaus miško kvapo. VMU darbuotojai juokavo, kad grūstis nereikia, šakų užteks visiems, o ir pasirinkti yra iš ko, mat miškininkai rinko gražias šakas, kad jos iš tiesų praturtintų namus kalėdine nuotaika.
Miškininkų toks vaizdas nestebina, tačiau labai džiugina.
„Kauniečiams paruošėme apie 2 tūkst. šakų, daugiausia eglių, bet yra ir pušų. Šakos buvo ne specialiai kirstos, o iš miško ruošos darbų vietų. Šakos atkeliavo iš Dubravos regioninio padalinio. Šiai akcijai ruošėmės keletą savaičių“, – kalbėjo VMU gamtotvarkos specialistas.
Jis tikino, kad didelis žmonių susidomėjimas akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ – nebestebina, nes per tiek metų, kiek vykdoma iniciatyva, gyventojai jau pamėgo nemokamai gauti eglių šakų ir mielai jas puošia namų erdvėse.
„Miškininkų toks vaizdas nestebina, tačiau labai džiugina, nes tai rodo, kad žmonės nori parsinešti į namus to natūralaus miško kvapo, natūralios gamtos. Šiais metais prie mūsų norėjo prisijungti ir skautai, todėl smagu bendradarbiauti ir kad tai papildo mūsų akciją“, – pridūrė miškininkas.
Neliko akimirksniu
Į žmonių rankas keliavo didelės šakos, pasipuošusios kankorėžiais, taip pat ir mažesnės, kurias pasiemusieji tikino talpinsiantys į vazas.
„Kiekvienais metais ateinu pasiimti šakos, gyvenu viena, eglės nepuošiu, bet šaka – pats tas. Dar kartu ir kaimynei paėmiau, gal dar vieną paimsiu laiptinei, kad visiems džiaugsmo būtų“, – kalbėjo šakas besirinkusi kaunietė Nijolė.
„Pirštines pasiruošiau, kad rankų nesusibadyčiau. Paimsiu šį kartą pušies šaką, niekad tokios nepuošėm. Žmona jau numačiusi, kokiais žaisliukais papuoš. Labai smagu, kad miškininkai pradžiugina tokiomis kvepiančiomis dovanomis, tikrai tada namuose jaučiasi tikros Kalėdos“, – kalbėjo kitas vyriškis.
Šiemet akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ – ypatinga. Prie miškininkų prisijungė Lietuvos skautija. Atvykę pasiimti eglės ar pušies šakelės, gyventojai galėjo parsinešti ir Betliejaus Taikos ugnį – taikos, vilties ir bendrystės simbolį. Skautai šią ugnį iš Austrijos parsiveža kiekvienais metais ir paskleidžia po Lietuvos miestus, parapijas, mokyklas, ligonines, bendruomenes. Tad gyventojai, atėję pasiimti šakos, atsinešė ir žvakių, perėmė ugnį ir lėtais žingsniais nešėsi ją į namus.
