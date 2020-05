Kauniečiai vertina miesto fontanus: žavi spalvos ir vandens šokiai

Praeivių nuomonė

Portalas kauno.diena.lt pasmalsavo, kaip kauniečiai vertina naujuosius miesto fontanus. Didžioji dauguma kalbintų praeivių tikino, kad trykštančios vandens srovės įvairiose Kauno vietose suteikia žavesio. Kiti turi ir kritinių pastebėjimų.

„Labai džiaugiuosi, kad jau veikia atnaujintas Laisvės alėjos fontanas. Čia visada būdavo susitikimų vieta, tad kai jį remontavo, atrodė, kad kažko trūksta. Man gražu tai, kad fontanas čiurlena ir įprastomis srovėmis, ir kartais į viršų šauna visai kitaip“, – savo nuomonę išsakė centrinį miesto fontaną stebėjusi kaunietė Vilma.

Jai antrino ir kitas praeivis, prisiminęs, kaip prie fontano yra ne kartą susitikęs su draugais ar panele. „Laisvės alėjos fontanas turi savo aurą. Aišku, dabar pridėjo šviesų, bet manau, kad jis vis tiek liko Kauno simboliu ir toliau galės būti dedamas ant atvirukų“, – sakė garbaus amžiaus miesto gyventojas Petras.

Vyras pridūrė, kad jį šiek tiek stebina kiti nauji miesto fontanai. Šiais metais vandens versmės ištryško Vienybės aikštėje bei ties sutvarkytais Kauko laiptais. Šie fontanai kauniečiui atrodė panašūs.

„Gal nauja mada visur dėti spalvotą apšvietimą, nes ir Vienybės aikštėje, ir Kauko laiptų fontanas apšviestas panašiomis spalvomis. Kažkaip tada išnyksta išskirtinumas, o juk kiekvienas fontanas, mano nuomone, turi būti kažkuo kitoks, kad stebint juos liktų skirtingi prisiminimai. Aišku, galbūt ten paleis vandens sroves kažkaip kitaip ir tada bus kitoks įspūdis, bet kol kas man pasirodė, kad abejose vietose pasirinkta panaši idėja, todėl nežinau, ar tikrai žmonės galės prie šių fontanų pasidaryti labai skirtingų nuotraukų“, – savo pastebėjimais pasidalijo Petras.

Gražiai atrodo tas Laisvės alėjos fontano rūkas, Kaune tokio kitur nėra.

Kiti miestiečiai kritikos neturėjo. Pasak jų, gerai, kad Kaune yra traukos objektų, žavi ir modernūs sprendimai, leidžiantys vandens sroves pripildyti šviesa ir muzika.

„Gražiai atrodo tas Laisvės alėjos fontano rūkas, Kaune tokio kitur nėra. Man patiko ir sutvarkyti Kauko laiptai, tikrai dabar smagu kai čiurlena vanduo, nes prieš tai pasitikdavo tik apleista skulptūra ir seniai išdžiuvęs fontanas. Su vaikais dažnai einame pasivaikščioti į parkus, tai ir ten gražu, kai prūdelyje į viršų stiebiasi vandens srovės. Aišku, tiek Kalniečių, tiek Draugystės parkuose fontanai nėra tokie įspūdingi, tačiau vis tiek traukia akį, o kartais norisi vaikus ir prie jų įamžinti“, – kalbėjo miesto centre su mažaisiais kauniečiais sutikta Jolanta.

Interaktyvus ir spalvotas

Portalas kauno.diena.lt primena, kad Laisvės alėjos fontano rekonstrukcija truko pusantrų metų, tad dabar jis pasitinka gerokai atsinaujinęs ir turi įvairiausių papildomų atrakcijų.

Atnaujintas ilgiausios pėsčiųjų gatvės akcentas ne tik šoka, groja, stebina šviesų, muzikos bei vandens srovių šou, tačiau turi ir unikalią, Lietuvoje dar nenaudotą dūmų technologiją, kuri išskirtiniu efektu papildo kauniečių pasirinktas dainas. Ji skirta ne tik įspūdžiui sukurti – karštomis vasaros dienomis ši migla gaiviai vėsins praeivius, o kartais aplinkiniai galės net ir užuosti jos aromatus.

Pasak Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, 2018 metais buvo ruoštasi tik kosmetiniam remontui, tačiau pradėjus darbus tapo aišku, jog laikančios konstrukcijos gyvena savo paskutines dienas. Tuomet buvo nuspręsta atlikti kapitalinį remontą. Išardyta ir sutvirtinta visa po juo esanti techninė patalpa. Laisvės alėjos fontanas šią vaizdingą Kauno erdvę puošė nuo 1982-ųjų.

Naujai atgijusį fontaną įrengusi bendrovė teigė, kad savo galimybėmis jis išsiskiria iš kitų Lietuvoje ir šiuo metu pelnytai gali būti laikomas vienu moderniausių. Jo sistema pilnai kompiuterizuota, o visi veikimo procesai stebimi bei valdomi nuotoliniu būdu.

Fontanas rekonstruotas išlaikant senąją architektūrą bei jam būdingus dekoratyvinius elementus, bet atnaujinant apdailą ir sumontuojant naują automatizuotą technologinę įrangą. Senieji „burbulai“ buvo pagaminti naujai. Jie toliau nostalgiškai puošia fontaną. Įrengtas naujas LED apšvietimas – trys dešimtys specialių įvairiaspalvių nerūdijančio plieno šviestuvų. Šviesos automatiškai įsijungs temstant arba užsakius muzikinį kūrinį.

Aplink sumontuota garso sistema. Interaktyvus fontanas priims trumpąsias SMS žinutes ir gros muzikinius kūrinius pagal lankytojų pageidavimus. Ši paslauga turėtų būti aktyvuota gegužės viduryje. Kol kas daugiausia laiko jis veiks įprastu klasikiniu režimu, o kiekvienos valandos pradžioje „iššaus“ muzikos, šviesų ir vandens pasirodymais.

Kol kas jame suprogramuoti 3 legendiniai kūriniai: grupės „Antis“ hitas „Alyvos“, „Rolling Stones“ – „I can‘t get no satisfaction“ ir „Queen“ – „Somebody to love“. Per artimiausią mėnesį grojaraštis turėtų gerokai pasipildyti naujais kūriniais, mat dainų kiekis gali būti neribotas.

Naujieji purkštukai gali pakelti vandens „stulpą“ net į 9 metrų aukštį ir geba skirtingais režimais „karpyti“ srovę iki 12 kartų per sekundę. Jei visi fontano siurbliai veiktų pilnu pajėgumu, per valandą jie išpurkštų daugiau kaip 600 m³ vandens.

Dar viena erdvė

Kaip tik prieš savaitę oficialiai atidaryta ir rekonstruota Vienybės aikštė. Čia taip pat iš grindinio ištryško modernus fontanas.

Spalvotas čiurkšles jau spėjo apžiūrėti nemažai miestiečių. Paprastomis dienomis pasitinka gan neaukštai srovenantis vanduo, tačiau jis, kaip ir Laisvės alėjos fontano, gali šokti aukščiau ir džiuginti kartu su šviesų efektais.

Fontano forma leis šiltomis dienomis čia žaisti vaikams ar atsigaivinti einant pro šalį. Fontanas reaguoja į apšvietimą – pradėjus temti įsijungia LED šviestuvai, kurie vandens sroves apšviečia visomis vaivorykštės spalvomis, tad reginys – įspūdingas ir aikštei suteikiantis žaismingumo ir gyvumo. Vienybės aikštėje, arčiau BLC verslo centro, įrengtas ir kitas fontanas, upelio formos. Aplink jį įrengtos žaliosios zonos su daugybe augalų, tad miestiečiai ir Kauno svečiai čia gali pasijusti lyg sėdėtų tikro upelio pakrantėje ir mėgautis ramybe.

UŽDARYTI >









































































































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00