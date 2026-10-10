 Kaunietė nebegali tylėti: per du metus į mūsų kiemą įlėkė keturis kartus

Kaunietė nebegali tylėti: per du metus į mūsų kiemą įlėkė keturis kartus

2026-10-10 13:55 klaipeda.diena.lt inf.

Socialiniame tinkle „Facebook“ plinta vienos kaunietės kreipimąsis į Sargėnų gyventojus. Teigiama, kad sankryža po atliktų remonto darbų tapo dar pavojingesne vieta. 

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<span>Kaunietė nebegali tylėti: per du metus į mūsų kiemą įlėkė keturis kartus</span>
Kaunietė nebegali tylėti: per du metus į mūsų kiemą įlėkė keturis kartus / Socialinio tinklo „Facebook“ nuotr.

Moteris rašė, kad per nepilnus du metus į kiemą nevaldomi automobiliai įlėkė net keturis kartus. Sankryža, apie kurią kalbama – Obelynės gatvėje. 

Gyventoja tikino, kad suremontavus gatvę automobiliai ten važiuoja dar didesniais greičiais. 

 „Netgi nestabdo daugelis prie sankryžos“, – skundėsi ji.

Įraše minima, kad tokia situacija labai netenkina, bendruomenės klausiama, kaip situaciją pakeisti.

„Gal turite patirties ir galite patarti kokie būdai būtų veiksmingiausi?“ – klausė įrašo autorė. Tekste moteris svarstė, kad galbūt reikia kreiptis į Kauno miesto savivaldybę dėl greičio kalnelių įrengimo ar papildomų kelio ženklų pastatymo. 

„Lauksiu bet kokios informacijos dėl mūsų visų saugumo“, – kreipėsi gyventoja.

 

 

Šiame straipsnyje:
Sargėnai
sankryža
avarija
automobiliai
Greitis

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