Kaunietė nebegali tylėti: per du metus į mūsų kiemą įlėkė keturis kartus

Moteris rašė, kad per nepilnus du metus į kiemą nevaldomi automobiliai įlėkė net keturis kartus. Sankryža, apie kurią kalbama – Obelynės gatvėje.
Gyventoja tikino, kad suremontavus gatvę automobiliai ten važiuoja dar didesniais greičiais.
„Netgi nestabdo daugelis prie sankryžos“, – skundėsi ji.
Įraše minima, kad tokia situacija labai netenkina, bendruomenės klausiama, kaip situaciją pakeisti.
„Gal turite patirties ir galite patarti kokie būdai būtų veiksmingiausi?“ – klausė įrašo autorė. Tekste moteris svarstė, kad galbūt reikia kreiptis į Kauno miesto savivaldybę dėl greičio kalnelių įrengimo ar papildomų kelio ženklų pastatymo.
„Lauksiu bet kokios informacijos dėl mūsų visų saugumo“, – kreipėsi gyventoja.
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