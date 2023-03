Kaunietis gėdina „Sodrą“: mokesčius reikia mokėti, bet pateikia pasenusią informaciją

Sena informacija

Kaunietis Julius pasakojo, kad turi išsiėmęs individualios veiklos pažymą. Kadangi dirba savarankiškai, tai ir mokesčius tenka pačiam susimokėti. Vyras tikino, kad paprasčiau skaičiukus įvesti į oficialias skaičiuokles ir tada žinoti, kokią sumą teks sumokėti deklaruojant pajamas. Vis dėlto, nors eina jau trečias šių metų mėnuo, „Sodra“ vis dar nesugebėjo atnaujinti skaičiuoklių.

„Keistai atrodo, kai „Sodra“ dar gyvena praėjusiais metais. Jų interneto puslapyje skelbiama individualios veiklos skaičiuokle negalima naudotis, nes ji pasenusi. Galima pasirinkti, kad apskaičiuotų tik 2022 ar ankstesnių metų mokesčius, tačiau 2023-iųjų nėra. Kiek reikia laiko, kad ji atsirastų? Juk mokesčius tai reikia mokėti, o skaičiuoklių atnaujinti nesugeba“, – kalbėjo Julius.

„Žinau, kad internete yra ir kitų skaičiuoklių, kurios padeda apskaičiuoti mokesčius, mokamus vykdant individualią veiklą, tačiau jos nėra oficialios, todėl jomis ne visada galima pasitikėti. Gėda, kai valstybinės institucijos iš mokesčių mokėtojų pinigų nesugeba net tinkamai palaikyti sistemų, kad dirbantys žmonės galėtų operatyviai gauti aktualią ir oficialią informaciją“, – pridūrė kaunietis.

Vėluoja pirkimai

„Kauno diena“ pasiteiravo „Sodros“, kodėl jos oficialioje interneto svetainėje vis dar neatnaujintos individualios veiklos skaičiuoklės. Paaiškėjo, kad kalti viešieji pirkimai.

„Deja, neįvyko du viešieji pirkimai, todėl neturėjome programuotojų, kurie galėtų skaičiuoklę atnaujinti. Šiuo metu laukiame sutarties pasirašymo ir tai yra vienas iš prioritetinių darbų“, – dėstoma dienraščiui atsiųstame komentare.

Gali skirtis mokesčiai

„Sodros“ atstovai pažymėjo, kad tam tikrais atvejais gali skirtis 2022 ir 2023 m. mokesčiai. Tačiau yra atvejų, kai, vykdant individualią veiklą, mokesčių našta bus tokia pati, tad tiks ir senoji skaičiuoklė. Viskas esą priklauso nuo to, kiek gyventojas uždirbo.

„Sodra“ aiškino, kad 2023 m. pasikeitė maksimali suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos. „Jeigu vedamos didelės pajamos pritaiko 2022-ųjų maksimalų dydį, būtų apskaičiuotos per mažos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo (toliau VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Be to, yra pasikeitusi minimali mėnesinė alga (toliau MMA), o dėl šio pokyčio keitėsi ir PSD įmokų dydis. Dėl to gali apskaičiuoti per mažas mokėtinas PSD įmokas nuo MMA“, – mokesčių skirtumus tarp 2022 ir 2023 m. aiškino „Sodros“ atstovai.

Pasenusi: „Sodros“ skaičiuoklėse galima apskaičiuoti tik praėjusių metų mokesčius. „Kauno dienos“ skaitytojo nuotr.

„Jei žmogus draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis arba pats įrašytų 2023 m. nuo MMA sumokėtų PSD įmokų sumą ir 2023 m. iš pajamų atėmus išlaidas jam išeitų ne didesnė kaip 64 676,30 euro suma, tuomet gerai apskaičiuotų mokėtinas VSD ir PSD įmokas ir šiandienė skaičiuoklė“, – apie išimtį užsiminta „Kauno dienai“ atsiųstame komentare.