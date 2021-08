Kauno „Akropolyje“ duris atveria net trys naujos parduotuvės: viena jų – vienintelė Kaune „Hugo“

„Hugo“ yra „Hugo Boss“ kompanijos prekės ženklas, kurį visame pasaulyje imtasi plėtoti priėmus strateginį sprendimą atskirti „Boss“ ir „Hugo“ koncepcijas.

Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė akcentuoja, jog „Hugo“ parduotuvės atėjimas į prekybos centrą atliepia nuolat besikeičiančius lankytojų poreikius. Naująją beveik 170 kv. m „Hugo“ parduotuvę bus galima rasti antrame prekybos centro aukšte, šalia 2C įėjimo.

„Vertiname partnerių pasitikėjimą ir sprendimą naująją parduotuvę steigti būtent Kauno „Akropolyje“. Mados prekių parduotuvės Kauno „Akropolyje“ užima beveik pusę bendro nuomojamo ploto, šis segmentas nuolat plečiamas atsižvelgiant į rinkos tendencijas. Prekybos centro lankytojams siūlome išskirtinių parduotuvių pasirinkimą kuriose galima rinktis žinomus ir sėkmingai ne vienerius metus veikiančius prekės ženklus“, – pažymi B. Kuodytė.

„Hugo“ prekės ženklą Baltijos šalyse atstovaujančios „Aprangos“ grupės direktoriaus Rimanto Pervenecko teigimu, su naujos parduotuvės atidarymu Kaune sėkmingai įgyvendinta „Hugo“ prekės ženklo plėtra Baltijos šalyse. Tai jau ketvirtoji parduotuvė Baltijos šalyse.

„Kauno „Akropolio“ prekybos centras yra vienas iš strateginių mūsų partnerių, su kuriuo dirbame nuo pat atidarymo ir šiuo metu turime aštuoniolika parduotuvių. Šiemet įgyvendinome vieną didžiausių projektų ir beveik dvigubai išplėtėme naujausios koncepcijos „Zara“ parduotuvę, dabar pristatome jaunatvišką ir stilingą laisvalaikio prekės ženklą „Hugo“ bei atnaujintą „Aldo“ parduotuvę, o jau greitai duris atvers ir išplėsta „Mango“ parduotuvė, kurioje bus visiškai naujas skyrius, skirtas vaikams – „Mango kids“, – teigia R. Perveneckas.

Kauno „Akropolio“ valdytoja priduria, kad nuo šeštadienio visų smaližių taip pat laukia ir duris atveria naujoji „Candy Pop“ parduotuvė, kuri įsikūrė 3 prekybos centro aukšte, šalia „Forum Cinemas“ kino teatro.

„Galime tik patvirtinti, kad pandeminė situacija šalyje nesutrukdė sėkmingai įgyvendinti plėtros, rekonstrukcinių projektų bei dar labiau išplėsti paslaugų spektrą“, – sako B. Kuodytė.

Per antrąjį š. m. ketvirtį prekybos centre duris atvėrė „The Factory Diamonds and Jewellery by RIBAS“, „Xiaomi“, „Regatta“ parduotuvės. Konceptus atnaujino „Case4you“, „Tele2“,

„Alkava Patisserie“ bei „Krispo“. Šiuo metu prekybos centre rekonstrukciją vykdo „Mango“ bei „Charlie pizza“.

Kauno „Akropolio“ nuotr.

Artėjantį rudenį Kauno „Akropolio“ valdytoja pasitinka optimistiškai, tačiau pabrėžia, kad prekybos centro esminis veiklos prioritetas ir toliau išlieka lankytojų bei darbuotojų saugumas.