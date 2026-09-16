Kauno apskrities policija kviečia į naktines orientacines varžybas „(Įsi)važiuok Kaune’26“

Rudenį miesto gatvėse eismas tampa intensyvesnis – padaugėja automobilių, daugiau skubėjimo, o temsta vis anksčiau. Todėl šiuo metų laiku ypač svarbu išlikti atidiems, neskubėti ir laikytis Kelių eismo taisyklių.
Naktinių orientacinių varžybų metu apie saugumą kelyje jau trečiąjį kartą pareigūnai kvies prisiminti kiek kitaip. Dalyvių laukia maršrutas Kauno gatvėmis ir įvairios užduotys, kurioms įveikti prireiks ne tik Kelių eismo taisyklių žinių, bet ir pastabumo, orientavimosi įgūdžių bei komandinio darbo. Keliaudami po miestą dalyviai turės progą geriau pažinti Kauną, atrasti svarbius miesto objektus, o kartu – pasivaržyti ir gerai praleisti vakarą.
„Matome, kad toks formatas jaunimą sudomina ir įtraukia, todėl džiaugiamės, jog šis renginys jau tampa gražia rudens tradicija. Apie saugumą kelyje kalbame nuolat, tačiau svarbius dalykus verta priminti ir kitaip – per patirtį ir įtraukiančias užduotis“, – akcentavo viena iš renginio organizatorių, Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė.
Kas gali dalyvauti?
Dalyvauti kviečiami 18–29 metų jaunuoliai. Ekipažą turi sudaryti 2–4 asmenys, o dalyvavimui būtinas automobilis.
Kada ir kur?
Rugsėjo 24 d. 19.00 val., Radvilėnų pl. 1C, Kaune.
Kaip registruotis?
Ekipažus kviečiame registruoti iki rugsėjo 21 d.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyqAgdFlUD9vw_CU9pQshtBQfCsHjkhSvbI6WezKRmhaqiVA/viewform
Dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiame registracijos neatidėlioti. Dalyvauti galės tik užsiregistravę ir registracijos patvirtinimą gavę asmenys.
Suburkite komandą ir nepraleiskite progos į rudenį įsivažiuoti nuotaikingai, prasmingai ir saugiai!
Šiemet prie Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato iniciatyvos prisideda Lietuvos policijos mokykla, Kauno miesto savivaldybė, Kauno klinikos, AB „Regitra“, UAB ARV-Auto bei Kauno plaukimo mokykla.
Naujausi komentarai