Kauno centrinis paštas: tylą keičia atgimimas

Skelbia pradžią
Paskutinis iš Kauno centrinio pašto išsiųstas laiškas adresatą, ko gero, pasiekė prieš šešerius metus. Nuo tada erdviuose pagal Felikso Vizbaro projektą pastatytuose rūmuose įsivyravo tyla. Ukrainoje prasidėjus karui viršutiniuose aukštuose įsikūrė pabėgėlių centras ir keli pavieniai projektai, tai kuriam laikui atvėrė tarpukario perlo duris ir leido bent trumpam panirti į sentimentus.
2023-iųjų sausį tapo aišku, kad Kauno centriniam paštui lemta būti, tik jau kitu pavidalu – čia nuspręsta įsteigti Nacionalinį architektūros institutą (NAI). Tų pačių metų birželį buvo parengtos paraiškos finansavimui gauti, o praėjusių metų lapkritį Kultūros infrastruktūros centras (KIC) pasirašė sutartį atlikti tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų I etapą.
Baigiantis savaitei, Kauno centrinio pašto rūmų pirmame aukšte, stebint susirinkusiems svečiams, į sieną buvo įleista simbolinė kapsulė ir oficialiai paskelbta darbų pradžia.
„Kauno centrinis paštas – ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos simbolis. Tai yra įspūdingas objektas, pastatytas per vienus metus. Šis faktas žavi ir labai daug pasako apie to meto ryžtą. Kaip architektas ir kaip miesto gyventojas noriu palinkėti, kad projektas, kalbu plačiąja prasme, ir dabar būtų taip sėkmingai įgyvendintas“, – kalbėjo Kauno savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Gedeminas Barčauskas.
Prikels naujoms veikloms
Atliekant I etapo tvarkybos ir statybos darbus pietinis pastato korpusas bus rekonstruotas į parodų, edukacijų, konferencijų ir fondų saugojimo erdves. Lankytojų srautai pirmame aukšte bus paskirstyti į tris puses. Dešinėje jie ras skaityklą ir vaikų kampelį, kairėje – Informacijos centrą ir suvenyrų parduotuvę. Pašto rūmų operacijų salėje įsikurs nuolatinė moderniosios Lietuvos architektūros ekspozicija ir speciali projektų erdvė.
„Cokoliniame aukšte bus įrengtos Lietuvos architektūros paveldo saugyklos. Jose taip pat galėtų dirbti vizituojantys mokslininkai ir tyrėjai“, – apie rūmų virsmą kalbėjo bendrovės „Projektavimo ir restauravimo institutas“ architektė, pašto tvarkybos darbų projekto vadovė Marija Nemunienė.
Antrame pietinio korpuso aukšte bus įrengtos laikinų parodų erdvės. Trys didžiausios pastato trečio aukšto patalpos bus pritaikytos konferencijoms organizuoti. Instituto administracija įsikurs ketvirtame pastato aukšte. Greta darbui ir pasitarimams skirtų kabinetų bus įrengta virtuvėlė, bendras laukiamasis holas, kolektyvui skirta poilsio zona. Penktame ir šeštame pietinio korpuso aukštuose planuojama įrengti kūrybinius biurus ir menininkų rezidencijas.
Darbų geografija taip pat apims ir pastato šiaurinį korpusą. Čia, anot M. Nemunienės, bus stabilizuojama fasadų būklė, atstatomos sovietinės okupacijos metu pažeistos dalys. Pietiniame korpuse suplanuotas naujas keleivinis liftas, laiptinėse – turėkliniai keltuvai, o įėjimai ir judėjimo maršrutai bus pritaikyti žmonėms su skirtingais judėjimo poreikiais. Bus atkurtas ir Kauno centrinio pašto kiemelis, kuris iki šio lankytojams buvo neprieinamas. Planuojama, kad čia vyks įvairūs renginiai, o ateityje galbūt atsiras ir kavinė.
Paraleliai su I etapo darbais, vyks pasiruošimas II etapui. Kaip sakė Kultūros infrastruktūros projektų vadovė Inga Žilionytė, rangos darbų pirkimas numatytas pavasarį, sutarties pasirašymas – vasarą. Rangos darbų pabaiga planuojama 2027-ųjų birželį.
Reziduoja kitur
Atlikus Kauno centrinio pašto rūmų tvarkomuosius statybos darbus, jame įsikurs NAI. Veiklos pradžia numatoma 2028 m.
„Pastato funkcija keičiasi iš esmės. Kurį laiką rūmai buvo nenaudojami, todėl konkursą laimėjusi bendrovė turės padaryti daug darbų, kol rūmai virs suplanuotomis NAI erdvėmis, – NAI direktorius Kęstutis Kuizinas neslėpė, kad laukimas jaudina. – Su komanda dirbame, projektuojame ir bandome įsivaizduoti, kaip viskas atrodys.“
Šiuo metu NAI įsikūrę Kęstučio gatvėje. Dabartinės erdvės pritaikytos įvairioms kūrybinėms veikloms, čia įrengta ir skaitykla, atvira visiems architektūra besidomintiems žmonėms.
„Kaupiame brėžinius, fotografijas, pradėjome specializuotų architektūros leidinių prenumeratą. Mūsų tikslas yra kaupti leidinių archyvą, kurį perkelsime į Centrinio pašto pastatą“, – K. Kuizinas miestiečius ragino būti smalsius ir užsukti į dabartines NAI erdves. Kęstučio g. 19-3 durys atviros trečiadieniais–penktadieniais nuo 10 iki 16.30 val.
