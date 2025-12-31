Atskleisti dar vieni slapti Putino rūmai: vaizdai iš Krymo šokiruoja

„Šis slaptas turtas stebuklingai išvengė visuomenės dėmesio, bet mes jį radome, įrodėme, kad jis priklauso Putinui, ir dabar rodome, kaip jis atrodo viduje“, – teigia FBK, kuris apie naujuosius Kremliaus šeimininko rūmus net sukūrė dokumentinį filmą.
Anot FBK, iš pradžių šioje vietoje, pietinėje Krymo pakrantėje, Ajos iškyšulyje, buvo įsikūręs pensionas. Tačiau vėliau tuometinis Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius pamėgo šią vietą, viską nugriovė, iškirto senus medžius ir pasistatė prabangų vasarnamį.
2014 m. nušalinus V. Janukovyčių nuo pareigų ir jam pabėgus į Rusiją, o V. Putinui aneksavus Krymą, buvusio Ukrainos prezidento turtas buvo konfiskuotas ir perduotas Rusijos valstybės nuosavybėn.
„Dabar tai tikri rūmai. Pagrindinis pastatas užima daugiau nei 9 tūkst. kvadratinių metrų plotą, beveik 5 tūkst. kvadratinių metrų ploto svečių namai, atskiri pastatai personalui, ūkiniai statiniai ir nauja sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Apačioje yra privati krantinė, prieplauka ir dirbtinis balto smėlio paplūdimys“, – teigia Kovos su korupcija fondas.
Pasak jo šaltinių, šių rūmų statyba kainavo apie 10 mlrd. rublių (daugiau nei 100 mln. eurų).
Šie rūmai buvo pastatyti už tas pačias lėšas ir naudojant tą pačią pinigų schemą kaip ir V. Putino rūmai Gelendžike, teigia FBK.
Kovos su korupcija fondas skelbia, kad pagal jo turimus dokumentus šis objektas įformintas per įmonių grandinę. Formaliu savininku nurodoma bendrovė „Bereg“, susijusi su įmone „Golden Gate“, kurios tikrieji savininkai yra įslaptinti. Įgaliojimuose minimi tie patys teisininkai kaip ir Gelendžiko rūmų istorijoje.
Techninėje interjerų užduotyje tiesiogiai nurodyti Rusijos Federalinės apsaugos tarnybos (FSO) reikalavimai, o tai paneigia „privačios vilos“ versiją, nes FSO saugo išimtinai prezidentą.
Anot FBK, pagrindiniu šių rūmų statybos rangovu buvo valdymo bendrovė „Kredo“, anksčiau užsiėmusi tiek oficialių, tiek neoficialių Vladimiro Putino rezidencijų statyba ir priežiūra – Gelendžike, Valdajuje ir Krasnaja Polianoje.
Naujausi komentarai