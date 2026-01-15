Putinas kaltina Europą dėl prastų santykių ir tvirtina, kad Rusija esą siekia taikos

Kalbėdamas Kremliuje per naujai paskirtų ambasadorių skiriamųjų raštų priėmimo ceremoniją, V. Putinas pareiškė, kad Rusijos dvišalių santykių su Europos valstybėmis būklė yra „nepatenkinama“.
„Dialogas ir kontaktai – ir noriu pabrėžti, kad tai ne mūsų kaltė – buvo sumažinti iki minimalaus lygio tiek valstybiniu lygmeniu, tiek ekonomikos ir pilietinės visuomenės sluoksniuose“, – sakė V. Putinas ir pridūrė, kad tikisi, jog galiausiai bus rastas kelias atgal į konstruktyvius santykius.
V. Putinas nepaminėjo, kad santykiai pašlijo dėl Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą. Jis tvirtino, kad Maskva esą siekia ilgalaikės taikos Ukrainoje, tačiau nurodė, jog „tam yra pasirengę ne visi, taip pat ir Kyjive bei jį remiančiose sostinėse“. Pasak jo, kol tai nepasikeis, Rusija toliau sieks savo tikslų.
Postus Maskvoje, be kita ko, oficialiai užėmė ambasadoriai iš Prancūzijos, Italijos, Švedijos, Čekijos ir Šveicarijos.
V. Putinas taip pat pasveikino Afganistano Talibano vyriausybės ambasadorių ir pažymėjo, kad Rusija yra suinteresuota, jog Afganistanas taptų „vieninga, nepriklausoma ir taikia valstybe, kurioje nebūtų karo, terorizmo ir narkotikų kontrabandos“. Rusija liepos mėnesį tapo pirmąja šalimi, oficialiai pripažinusia Talibano valdymą.
