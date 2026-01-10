Trumpas pareiškė, ko bijo Putinas

„Europa daro labai daug Ukrainos labui, bet to nepakako. Ir, žinoma, aš pasakyčiau, kad prezidentas Putinas nebijo Europos, jis bijo Jungtinių Amerikos Valstijų, kurioms vadovauju aš. Europos jis nebijo“, – televizijos transliacijos iš Baltųjų rūmų metu penktadienį pareiškė JAV prezidentas, paklaustas, ką Europa turėtų padaryti dėl Ukrainos.
D. Trumpas taip pat pareiškė, esą Europa „tapo kitokia“ ir „turi susiimti“.
„Aš tik pasakysiu, kad Europoje yra tam vietų, kurios yra svarbios, bet ir nebeatpažįstamos“, – pridūrė jis.
Europietiškų šaknų turintis JAV prezidentas kritikavo Europos migracijos politiką ir perėjimą prie žaliosios energijos, pažymėdamas, kad „jie visur stato vėjo jėgaines ir praranda milžiniškas sumas“.
D. Trumpas penktadienį dar kartą pakartojo visada palaikęs puikius santykius su V. Putinu, tačiau esąs nusivylęs Rusijos prezidento elgesiu JAV siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
Paklaustas, ar vykdytų specialią operaciją Rusijoje V. Putinui sulaikyti, panašią į karinę operaciją Venesueloje, JAV prezidentas atsakė, kad tikisi, jog to neprireiks.
Kaip anksčiau rašė ELTA, prieš keletą dienų D. Trumpas pareiškė, kad Kremliaus lyderis „žudo per daug žmonių“, ir pakartojo, kad Rusija patiria didelių nuostolių kare Ukrainoje.
