 ES pareigūnai teigia, kad Trumpo ir Putino susitikimas Budapešte bus Europos „politinis košmaras“

ES pareigūnai teigia, kad Trumpo ir Putino susitikimas Budapešte bus Europos „politinis košmaras“

2025-10-19 10:18
Živilė Aleškaitienė (UKRINFORM)

ES politikai mano, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas Budapešte aptarti taikos Ukrainoje yra nepagarba Europai, pranešė Ispanijos laikraštis „El Pais“.

Vladimiras Putinas Ir Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas Ir Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Dėl būsimo susitikimo ES ir NATO vadovai atsiduria keblioje ir nepatogioje padėtyje, nes V. Putinas ir D. Trumpas planuoja aptarti Rusijos ir Ukrainos karą ES teritorijoje, nedalyvaujant pačiam blokui.

„Susitikimo vieta buvo kruopščiai pasirinkta, nes ji gali būti naudinga Rusijai gilinant nesutarimus ES viduje dėl Maskvos veiksmų. Ji taip pat galėtų labai pasitarnauti Viktorui Orbanui, kurio kitais metais laukia rinkimai“, – leidiniui sakė neįvardytas Europos diplomatas.

Viešai ES politikai teigia, kad susitikimas galėtų būti naudingas, jei padėtų nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau privačiai keli šaltiniai jį apibūdino kaip „politinį košmarą“ Europos Sąjungai.

Harvardo universiteto demokratijos tyrinėtojas Alberto Alemano mano, kad V. Putino ir D. Trumpo susitikimas Budapešte suteiks V. Orbanui teisę kalbėti visos ES vardu, nors jo pozicija dėl Rusijos ir Ukrainos karo prieštarauja bendrai ES pozicijai.

Be to, Vengrija pareiškė, kad V. Putinas nebus suimtas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo orderį per savo vizitą Budapešte.

Kaip jau buvo pranešta anksčiau, prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Vašingtone D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Putinu, o vėliau paskelbė apie planus susitikti su Kremliaus vadovu Budapešte ir aptarti galimybę užbaigti šį „gėdingą“ Rusijos ir Ukrainos karą.

Šiame straipsnyje:
diplomatija
JAV
Rusija
Europos Sąjunga
susitikimas
Vengrija
Donaldas Trumpas
Vladimiras Putinas
ES pareigūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Taurus
Ar dar ilgai Europa stebės dviejų klounų pasirodymą? Patiems reikia įgyti svorį, o neužsiiminėti iškrypėliais, imigrantų priėmimu ir nebūtomis problemomis.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų