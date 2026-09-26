„Kauno diena“ jungiasi prie visuotinės gynybos

„Burkitės į spiečių“
Asociacijos „Visuotinė gynyba“ skaičiavimu, prie jos inicijuotos Lietuvos organizacijų įsipareigojimų visuotinei gynybai chartijos prisijungusios organizacijos koordinuotam visuotinės gynybos veiksmui gali pakviesti apie 400 tūkst. žmonių Lietuvoje ir diasporos atstovus 55 valstybėse.
Tai pirmoji organizacijų banga, susitelkusi per vieną mėnesį ir įsipareigojusi sistemingai ruoštis: rengti darbuotojus, stiprinti veiklos tęstinumą ir atsparumą, dalyvauti pratybose ir į pasirengimą įtraukti savo partnerius ir bendruomenes.
Asociacija tokį veikimo principą vadina spiečiaus efektu – visuomenės gebėjimu sudėtingose situacijose greitai organizuotis į darniai veikiantį vienetą.
„Šiandienį įsipareigojimų patvirtinimą parašais simboliškai vertinu kaip signalinio laužo uždegimą ir žinios perdavimą kitiems: burkitės į spiečių, auginkite atsparumą ir uždekite savo signalinius laužus – perduokite žinią partneriams, tiekėjams, klientams, asociacijoms, bendruomenėms ir kitoms organizacijoms. Visuotinė gynyba yra visų reikalas“, – sako asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovas Tomas Godliauskas.
Šiandienį įsipareigojimų patvirtinimą parašais simboliškai vertinu kaip signalinio laužo uždegimą ir žinios perdavimą kitiems.
Pasak jo, lygiagrečiai bus sukurta informacijos perdavimo ir koordinavimo sistema.
Praktinis standartas
Lietuvos organizacijų įsipareigojimų visuotinei gynybai chartija yra praktinis organizacijų pasirengimo standartas. Jos signatarai įsipareigoja rengti savo žmones, stiprinti organizacijos atsparumą ir kasmet įgyvendinti konkrečias papildomas pasirengimo priemones. Asociacijos tikslas – kad iki 2030 m. 50 proc. Lietuvos įmonių ir organizacijų žinotų savo vaidmenį visuotinėje gynyboje ir būtų jam pasirengusios.
Visuotinės gynybos forume parašais taip pat įtvirtinta Darbdavių iniciatyva, kuria darbdaviai įsipareigoja finansiškai palaikyti darbuotojus, savanoriškai pasirenkančius privalomąją pradinę karo tarnybą.
Vien per pirmąją iniciatyvos savaitę prie jos prisijungė „Telia“, „Maxima“, „Hostinger“, „Omnisend“, „Tesonet“ grupė, bankas „Artea“, „Tele 2”, įmonių grupė „Kilo“. Šiose bendrovėse kartu sudėjus dirba daugiau nei 20 tūkst. žmonių.
„Matome naujo standarto darbo rinkoje pradžią. Darbuotojas priima sprendimą ginti bendrą reikalą, o darbdavys, kalbant karių terminais, saugo jo nugarą. Svarbiausia ne vienodas paramos mechanizmas, o principas – tarnybą pasirinkęs žmogus turi jausti ne tik valstybės, bet ir savo darbdavio palaikymą“, – teigia T. Godliauskas.
Skaičiuojama, kad, priklausomai nuo darbdavio pasirinkto paramos modelio, per devynių mėnesių tarnybos laikotarpį jaunas žmogus gali sukaupti 19–22 tūkst. eurų finansinį kapitalą, įskaičiuojant valstybės mokamas išmokas.
Valstybės lygmens sprendimas
Visuotinės gynybos forumo metu prezidento vadovaujama Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba žengė kitą svarbų žingsnį – priėmė principinį sprendimą dėl būtinybės Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą iki 2030 m.
Nacionalinė visuotinės gynybos koordinavimo taryba priėmė bendrą nutarimą kreiptis į Valstybės gynimo tarybą (VGT) su siūlymu, kad Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenė per ateinančius kelis mėnesius parengtų vertinimą, ar galima penkeriais metais paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą ir tai atlikti iki 2030 m. Taip pat bus vertinama, kokios galėtų būti tarnybos formos. Tikimasi, kad sprendimas, ar valstybė gali organizuoti visuotinį šaukimą iki 2030 m., bus priimtas dar šiais metais.
Asociacijos „Visuotinė gynyba“ užsakymu rugpjūtį atliktas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad visuotinį šaukimą iki 2030 m. palaiko beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų.
„Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos sprendimas reikšmingas tuo, kad visuomenės atstovai juo vieningai išreiškė lūkestį dėl visuotinio šaukimo įteisinimo ir perdavė estafetės lazdelę politikams ir institucijoms“, – pabrėžia T. Godliauskas.
Asociacija „Visuotinė gynyba“ – nevyriausybinė organizacija, vienijanti pilietinę visuomenę, verslą ir ekspertus, siekiančius formuoti ir dalyvauti visuotinės gynybos sistemoje. Asociacijos steigėjai – Tomas Godliauskas, Rytis Laurinavičius, Mantas Mikuckas, Jonas Tamulis, Arnas Stuopelis, asociacija „Vienaragiai LT“ ir organizacija „Stiprūs kartu“. Asociacija bendradarbiauja su tarptautiniais gynybos ekspertais, tarp kurių – buvęs Suomijos kariuomenės vadas Timo Kivinenas, buvęs NATO vyriausias pajėgų Europoje vadas generolas Philipas Breedlove’as, buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas Benas Hodgesas ir kt.
Daugiau informacijos: visuotinegynyba.lt ir socialiniuose tinkluose „Facebook“, „LinkedIn“, X, „Instagram“ ir „YouTube“.
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