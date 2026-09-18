„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“ – kur gimė aklųjų judėjimas Lietuvoje

Taikos ir Savanorių prospektų sankryža Kaune nuo seno vadinama „aklųjų sankryža“. Kodėl? Dėl čia veikusio Aklųjų kombinato (dabar – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kauno miesto filialas).
Šios vietos istorija prasidėjo dar 1924 metais, o jos priešakyje buvo Pranas Daunys – Lietuvos kariuomenės savanoris, aklųjų ir kurčiųjų švietimo bei judėjimo pradininkas. 1923 m. kovose su lenkais netekęs regėjimo ir dalies klausos, jis puikiai suprato, kokioje beviltiškoje padėtyje tuo metu buvo negalią turintys žmonės. Sušaukęs pirmąjį Lietuvos aklųjų suvažiavimą, įkūręs Aklųjų institutą, taip pat sukūręs Brailio rašto lietuviškąją abėcėlę, P. Daunys įžiebė viltį bei davė pradžią sistemingai pagalbai likimo nuskriaustiesiems. Tą byloja ir užrašas paminklo jam papėdėje Brailio raštu: „Matąs šviesą tamsoje“.
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