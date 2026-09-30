 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Lietuvos aviacijos muziejus (II dalis)

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Lietuvos aviacijos muziejus (II dalis)

2026-09-30 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Gidas Laimonas Užomeckis kviečia jau į trečiąjį „Kauno detalių” sezoną!

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Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

Tarp 20 tūkst. Lietuvos aviacijos muziejuje saugomų eksponatų yra apie 40 skraidymo aparatų. Dalis jų – savadarbiai, o kai kuriuos, kad ir kaip būtų sunku patikėti, entuziastai surinko tiesiog daugiabučio bute. 

Gidą Laimoną Užomecką lydintis muziejininkas ir pilotas Eugenijus Raubickas taip pat paaiškins, kuo skiriasi malūnsparnis nuo sraigtasparnio. Atsinaujinęs Lietuvos aviacijos muziejus įkurtas istorinio Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo keleivių terminalo patalpose. 

Tai – antroji „Kauno detalių“ pasakojimo dalis.

Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos aviacijos muziejus
Laimonas Užomeckis
Kauno detalės
Kauno detalės - 3 sezonas

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