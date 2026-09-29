„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Lietuvos aviacijos paslaptys

Lietuvos aviacijos muziejus įkurtas 1990 m. aviatorių pastangomis istorinio Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodromo keleivių terminalo patalpose. Atsinaujinusiame muziejuje lankytojus pasitinka Stepono Dariaus ir Stasio Girėno lėktuvo „Lituanica“ replika, kurią 1983 m. filmui „Skrydis per Atlantą“ sukūrė žinomas aviakonstruktorius Vladas Kensgaila. Salės palubėje sklendžia originalūs sklandytuvai – juk Lietuvoje veikė vienintelė Sovietų Sąjungoje eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla, gaminusi modernius stiklo plastiko sklandytuvus. Ir tai – tik nedidelė dalis įdomių artefaktų, kuriuos išvysime pirmoje „Kauno detalių“ pasakojimo dalyje iš Lietuvos aviacijos muziejaus.
Gidą Laimoną Užomecką lydi muziejaus edukatorius Eugenijus Raubickas.
Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.
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