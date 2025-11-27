„Kauno diena” pristato „Kauno detales”: namai, kuriuose penkerius metus miegojo prezidentas

Muziejininkė Rasa Jonė Ruibienė ne tik Juozo Zikaro namų – muziejaus edukatorė, bet ir tikra šios vietos dvasios sergėtoja, perėmusi žinias apie talentingo kūrėjo šeimą iš jo dukros Alytės. Vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, profesorius J. Zikaras (1881 m. – 1944 m.) kilęs iš Paliukų kaimo Panevėžio rajone, Kaune įsikūrė 1928 m. tuometinio Švietimo ministro Konstantino Šakenio kvietimu. Čia dėstė Kauno meno mokykloje, įsikūrusioje ant Pelėdų kalno, jos pašonėje 1932 m. pasistatė ir namą, kuriame dabar veikia muziejus.
Įdomu, kad šiuose namuose 1951 m. kambarį nuomavo jaunas studentas, būsimasis Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas. J. Zikaras sukūrė visų nominalų litų ir centų gipsinius modelius, o bene žymiausi jo darbai yra „Laisvės” statula ir „Knygnešio” skulptūra Kaune.
Kviečiame žiūrėti:
Naujausi komentarai