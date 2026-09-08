 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: skulporiaus V. Palio namas (I dalis)

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: skulporiaus V. Palio namas (I dalis)

2026-09-08 18:38 klaipeda.diena.lt inf.

Gidas Laimonas Užomeckis kviečia jau į trečiąjį „Kauno detalių” sezoną!

Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

Žinomas Kauno fotografas Teodoras Biliūnas, skulptoriaus Viktoro Palio anūkas, „Kauno detales“ pakvietė į puikiai išsaugotus senelio namus, kuriuos menininkas pats ir pasistatė. Namas tikra žodžio prasme alsuoja istorija – sienos nukabintos paveikslais ir graviūromis, o kambariuose stovi skulptūros bei bareljefai. Mažai kas žino, kad V. Palys buvo teisininko diplomą turintis skulptūros profesorius, mokęs anatomijos ištisas dailininkų kartas ir net būsimuosius kunigus. Būtent jo meistriškoms rankoms priklauso legendinė Ąžuolyno skulptūra „Sėdintis vyras“ bei Maironio ir kitų iškilių tarpukario asmenybių bareljefai, o šiandien jo paties namuose slypi visa šeimos menininkų dinastijos atmintis. Tai pirmoji pasakojimo dalis.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Kauno detalės“ dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“.

Šiame straipsnyje:
Viktoras Palys
Kauno detalės
Kauno istorija
skulptoriaus Viktoro Palio namas

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