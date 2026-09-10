„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: skulporiaus V. Palio namas (II dalis)

Tęsiame pažintį su legendinio skulptoriaus Viktoro Palio namais, kurių duris „Kauno detalėms“ atvėrė jo anūkas Teodoras Biliūnas. Antrojoje laidos dalyje verčiamas dar vienas šios unikalios giminės istorijos puslapis – pažintis su skulptoriaus dukra, interjero dizainere Rūta Palyte-Biliūniene bei jos vyrui Mykolu Biliūnu.
Ilgametis Raudonojo Kryžiaus ligoninės vadovas, žinomas gydytojas ortopedas-traumatologas buvo tas žmogus, kurio profesionalumu pasitikėjo net pats Arvydas Sabonis po sunkių savo traumų.
Kviečiame pasižvalgyti ir po ypatingą šių namų sodą, 1967-aisiais pelniusį gražiausio Kaune titulą. Šiandien čia stovi ir istorinis giminės akcentas – pačio V. Palio suprojektuotas bei iškilaus tautodailininko Pranciškaus Peleckio išdrožtas koplytstulpis.
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