 „Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: vienintelė Baltijos šalyse hidrometrinė laboratorija

„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: vienintelė Baltijos šalyse hidrometrinė laboratorija

2026-09-24 11:56 klaipeda.diena.lt inf.

Gidas Laimonas Užomeckis kviečia jau į trečiąjį „Kauno detalių” sezoną!

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Laimonas Užomeckis
Laimonas Užomeckis / Redakcijos montažas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode ištisus metus kas nors žydi, o lankytojus džiugina didžiausias Lietuvoje rožynas. Tačiau ar žinojote, kad sodo pakraštyje slepiasi ne tik carinės Rusijos laikų gynybiniai įtvirtinimai ir slėptuvės, bet ir unikalus technikos paveldo objektas? 

Botanikos sode veikia dar 1926 m. prof. Stepono Kolupailos įrengta hidrometrinė (taravimo) laboratorija. Čia tikrinamas hidrometrinio suktuko veikimas, o pati laboratorija – vienintelė tokia ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse! 

Kviečiame žiūrėti antrąją pasakojimo apie VDU Botanikos sodą ir jo paslaptis dalį.

Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.

Šiame straipsnyje:
Kauno diena
Kauno detalės
VDU Botanikos sodas
hidrometrinė laboratorija
Kauno detalės - 3 sezonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų