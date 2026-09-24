„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: vienintelė Baltijos šalyse hidrometrinė laboratorija

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Botanikos sode ištisus metus kas nors žydi, o lankytojus džiugina didžiausias Lietuvoje rožynas. Tačiau ar žinojote, kad sodo pakraštyje slepiasi ne tik carinės Rusijos laikų gynybiniai įtvirtinimai ir slėptuvės, bet ir unikalus technikos paveldo objektas?
Botanikos sode veikia dar 1926 m. prof. Stepono Kolupailos įrengta hidrometrinė (taravimo) laboratorija. Čia tikrinamas hidrometrinio suktuko veikimas, o pati laboratorija – vienintelė tokia ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse!
Kviečiame žiūrėti antrąją pasakojimo apie VDU Botanikos sodą ir jo paslaptis dalį.
Projektas „Kauno detalės“ portale www.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 275 eurai.
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