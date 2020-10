„Kauno dienos“ studijoje – vandens formulės Europos čempionas

Kaunietis E. Riabko – du kartus Europos čempionas ir pasaulio vicečempionas, besivaržantis egzotiškoje sporto šakoje. Jo stichija F2 klasės vandens formulės, varomos 200 AG varikliais ir išvystančios 200 km/val. greitį. Naujo tokio laivelio kaina su varikliu – apie 100 tūkst. eurų.

Vargiai rastumėte interviu, kuriame Edgaras taip išsamiai pasakoja apie šio sporto specifiką, motorlaivių valdymo subtilybes ir savo akistatą su mirtimi. Pokalbį iliustruoja autentiška vaizdo medžiaga iš lenktynių, tad nuobodu tikrai nebus.

Be to, pernai išrinktas Lietuvos motorlaivių asociacijos prezidentu E. Riabko iš kart ėmėsi darbų. Jis per rekordiškai trumpą laiką Kauno mariose įkūrė motorlaivių akademiją, kurioje pats su šio nutrūktgalviško sporto paslaptimis supažindina vaikus.

Apie visa tai ir dar daugiau – pokalbis „Kauno dienos“ studijoje.