Kauno GMPS darbuotojai išgelbėjo be gyvybės ženklų lauke gulėjusį vyrą: apie sniegą negalvojome

Kauno GMPS darbuotojai feisbuko paskyroje pasidalijo savo darbo akimirkomis per snieguotos dienos budėjimą. GMP komanda sekmadienį skubėjo gelbėti lauke be jokių gyvybės ženklų gulintį vyrą, kurį pavyko atgaivinti.

„GMP komanda: Inga, Galina ir du paramedikai Mantai išgelbėjo gyvybę, o laiko galvoti apie sniegą ir ledą tiesiog nebuvo“, – teigiama įraše.

Apie savo darbą papasakojo paramedikas Mantas: „Kiekvieną kartą pradedant pamainą, nežinai ko galima tikėtis, niekada nenuspėsi, kas laukia kitame kvietime ar netgi kokie bus orai. Snieguotoji gruodžio 11-oji diena buvo darbinga, turėjome daug iškvietimų. Oras nelepino, stipriai pustė visą parą, keliai sunkiai pravažiuojami, matomumas prastas. Vakare gavę keliasdešimt minučių ramybės, netrukus išgirdome signalą per raciją – skubus kvietimas. Skubame, kaip galime greitai į automobilį, matome, kad laukia gaivinimas. Žinau, kad mums dabar yra svarbi kiekviena sekundė“, – prisimena Mantas.

Anot jo, medikų brigada greitai nubraukė nuo lango viena ranka didelę pusnį sniego, įjungė švyturėlius ir leidosi į kelionę.

„Suvokiu, kad prireiks visų mano įgūdžių vairuojant. Lauke pūga, kelias slidus, matomumas prastas, automobilį mėto į šonus. Gerai vairuoti neužtenka, galvoje dar pradeda suktis gaivinimo algoritmas. Su kolege Inga greitai aptariame veiksmų planą. Įtampa vairuojant – didžiulė. Atvykę į kvietimą, be žodžių imame visą įrangą ir per pusnis bėgame į vietą – randame lauke gulintį vyriškį be jokių gyvybės ženklų. Žinome, kad atvyksta pagalba, tad nedelsiant pradedame gaivinimą lauke, įjungiame monitorių, tiekiame deguonį, punktuojame veną – viską darome akimirksniu.



Sniegas per keletą minučių baltai padengė ne tik mūsų galvas, bet ir įrangą. Į pagalbą po poros minučių atskubėję kolegos gydytoja Galina ir paramedikas Mantas padeda vyriškį pernešti į šiltą patalpą, ten tęsiame gaivinimą. Po daugiau nei 20 minučių gaivinimo monitoriuje išvystame sinusinį ritmą, pradedame jausti pulsą. Greitai viską „pakuojamės“ ir skubame į skubios pagalbos skyrių. Jaučiasi įtampa ir nuovargis, tačiau apie tai galvoti nėra kada, dabar svarbiausia, kuo skubiau ir saugiai nuvykti į skubios pagalbos skyrių“, – įspūdžiais dalijasi Mantas.

Pasak jo, perdavę pacientą kolegoms Kauno klinikose, kiek atslūgus įtampai, su komanda greitai buvo aptarta visa situacija.

„O tada tvarkomės automobilį ir vėl esame pasiruošę priimti bet kokius laukiančius iššūkius. Gera keliauti tokiu profesiniu keliu, su profesionaliais ir draugiškais kolegomis, su kuriais kartu ir mokomės, ir gelbstim, džiaugiamės savo sėkmėmis ir mokomės, jei nepasiseka”, – tvirtina paramedikas Mantas.