Kauno ir Marijampolės apskrityse – tarptautinės karinės pratybos

Spalio 6–9 d. (šviesiu ir tamsiu paros metu) Kauno ir Marijampolės apskrityse vyks tarptautinės karinės pratybos.
„Jų metu Lietuvos kariuomenės kariai treniruosis veikti kartu su įvairiomis valstybinėmis institucijomis ir organizacijomis, reaguojant į skirtingo pobūdžio karines grėsmes. Siekiant pratybas priartinti prie realių kasdienių sąlygų, mokymai bus vykdomi civilinėse teritorijose. Pratybose dalyvaujantys kariai ir pareigūnai vilkės uniformas ir civilius rūbus, su savimi turės šaunamuosius ginklus bei kitas karinės paskirties priemones. Pratybų vietovėse bus judama pėsčiomis ir ratinėmis transporto priemonėmis. Atskirose mokomosiose situacijose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika. Gyventojų prašome išlikti ramiems – pratybos yra iš anksto suplanuotos ir vykdomos pagal nustatytas saugumo procedūras“, – rašoma žinutėje feisbuke.
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