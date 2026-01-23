Kauno klinikų tuneliuose vyrą ištiko infarktas: dukra papasakojo, kaip jaučiasi tėtis

„Pamačius, kad skambina iš fiksuoto ryšio telefono, net bloga pasidarė – galvojau, kad gal iš reanimacijos skyriaus“, – atsiliepusi į nepažįstamo numerio skambutį ir išgirdusi, kad skambina ne medikai, o žurnalistė, prisipažino Lina Č. (vardas ir pavardė redakcijai žinoma.)
Anot pašnekovės, tėčio gyvybę pavyko išsaugoti, o dabar jis pamažu sveiksta. Dėl esamos sveikatos būklės planuota kirkšnies išvaržos operacija nukelta mažiausiai pusmečiui.
„Buvo padaryta esminė klaida – mano vyras palydėjo tėtį į planinę operaciją ir pasisiūlė palydėti į operacijos vietą, bet globon tėtį pasiėmė personalas. Nepasiūlė ratukų, o mano tėčiui yra buvę širdies problemų – ir operuota, ir šuntuota, – teigė pašnekovė, perpasakojusi ir tėčio prisiminimus apie įvykį. – Tais ilgais koridoriais ėjo apie penkiolika žmonių. Tėtis pasakojo, kad matė, jog žmonės jau tolsta. Jis nespėjo, pradėjo trūkti oro. Atsirėmė į sieną ir griuvo. Daugiau nieko neprisimena.“
Moteris teigė, kad jos artimasis buvo gaivintas 28 minutes, vėliau medikai ėmėsi įvairių veiksmų. Atsigavęs po dviejų valandų jis dukrai paskambino ir ištarė: „Lina, man buvo infarktas“. Anot pašnekovės, jos tėtis infarktą patyrė pirmą kartą ir nors ir turi tam tikrų sveikatos problemų, tačiau „neatrodo tokių metų“.
Skubiosios medicinos gydytoja rezidentė Akvilė, po naktinės pamainos eidama klinikų tuneliu namų link, pastebėjo susmukusį žmogų su žaizda galvoje. Jis buvo be sąmonės, o šalia esantys praeiviai jau atlikinėjo krūtinės ląstos paspaudimus. Įvertinusi situaciją, gydytoja iškvietė papildomos pagalbos ir perėmė pradinio gaivinimo veiksmus.
„Atvykus Skubios pagalbos ir Intensyvios terapijos skyrių personalui, buvo tęsiamas specializuotas gaivinimas: pacientas intubuotas, prijungtas prie kardiomonitoriaus, kuriame stebėtas skilvelių virpėjimas, todėl kelis kartus atlikta defibriliacija. Gaivinimas buvo sėkmingas – pacientas netrukus atgavo sąmonę. Vėliau jam diagnozuotas miokardo infarktas. Atlikus širdies kraujagyslių angiografiją, nustatyti kelių kraujagyslių užsikimšimai. Po stentavimo širdies kraujotaka buvo atstatyta, paciento būklė stabilizavosi. Svarbu pabrėžti, kad dėl laiku ir tinkamai atliktų veiksmų pacientas atgavo sąmonę – tai leidžia tikėtis, jog staigi klinikinė mirtis nesukėlė reikšmingo neurologinio deficito“, – feisbuke rašė medikai.
Jie linkėjo pacientui greičiau sveikti, o panašiose situacijose atsidūrusiems praeiviams ar artimiesiems patarė nelikti abejingiems.
„Ši istorija galėjo baigtis tragiškai, jei ne praeivių gebėjimas atpažinti staigią mirtį ir nedelsiant pradėti krūtinės ląstos paspaudimus. Susmukus žmogui svarbu nepasimesti ir nelikti abejingiems. Įvykus staigiai mirčiai, būtina kuo greičiau pradėti krūtinės ląstos paspaudimus. Kiekviena minutė be jų – tai minutė, kai galvos smegenys negauna deguonies, o tai mažina tikimybę, kad pacientas atgaus sąmonę ir galės grįžti į įprastą gyvenimą“, – priminė medikai.
Lina nuoširdžiai dėkoja tiek abejingiems nelikusiems ir pagalbą suteikusiems praeiviams, tiek medikams.
