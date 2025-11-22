Kauno meras palinkėjo jaukaus ir gražaus šv. Kalėdų laukimo

„Kaunas – kaip ir prieš šimtą metų – vėl gyvena savo aukso amžių. Miestas spindi, o tarpukario art deco dvasia vėl čia – mūsų gatvėse, pastatuose, žmonėse, Kalėdų puošmenose.
Tarpukariu mūsų miestą kūrę žmonės turėjo vieną tikslą – padaryti Kauną ypatingą. Čia išaugo miestas, kuriuo žavėjosi visa Europa.
Šiandien tęsiame tradicijas, kurios daro Kauną išskirtinį – modernų ir jaukų gyventi. Didžiuokimės juo ir drąsiai pavydėkime patys sau. Gražių ir šviesių švenčių visiems!“ – vaizdo sveikinime kalbėjo Kauno meras.
Šiandien Kaune sužibo miesto Kalėdų eglė. Tai – pirmasis žaliaskarės įžiebimas šalyje. Į Kauno Rotušę grįžo pasiilgtas šurmulys ir gausa – pagrindinė Senamiesčio erdvė šeštadienio vakarą buvo sausakimša.
Ant įspūdingos, 17 metrų aukščio žaliaskarės, kuri dar neseniai buvo šaknis įleidusi Petrašiūnuose, suspindo tūkstančiai lempučių, LED švieselių. Ant šakų įsisiūbavo kone pusantro šimto rankų darbo žaisliukų: sietynų, stilizuotų šiaudinukų, auksinių varpelių.
Eglės tema – art deco stilius, kuriam būdingos tiesios linijos, aštrūs kampai ir elegantiška ornamentika.
