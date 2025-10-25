Kauno mokslo premijas siūloma skirti Aušrai Vasiliauskienei ir Kęstučiui Baltakiui

Toks Kauno savivaldybės tarybos sprendimo projektas registruotas spalio antroje pusėje.
Juo premiją A. Vasiliauskienei siūloma skirti už nuopelnus humanitarinių ar socialinių mokslų srityje, o K. Baltakiui – už nuopelnus fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ar technologijos mokslų srityje.
Šiems mokslininkams premijas savivaldybė siūlo skirti remdamasi Lietuvos mokslų akademijos Paraiškų vertinimo komisijos spalio 14-osios patarimu.
Dėl premijų skyrimo Kauno politikai turėtų nuspręsti lapkričio 11-ąją suplanuotame savivaldybės tarybos posėdyje.
Sprendimo projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad šiemet Kauno miesto mokslo premijoms buvo gautos devynios paraiškos: penkios iš VDU, trys iš KTU ir viena iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto.
Kauno mokslo premija skiriama už ilgametę aktyvią ir reikšmingą mokslinę veiklą, aukščiausius mokslo pasiekimus respublikiniu ar tarptautiniu mastu, novatorišką mokslinę idėją ir jos įgyvendinimą Kauno mieste.
Kandidatus premijai gauti gali siūlyti Lietuvos mokslų akademija, Kaune veikiančios mokslo ir studijų institucijos, mokslo sąjungos, asociacijos, savo kandidatūras gali kelti ir patys mokslininkai.
Premija skiriama nuo 2013 metų, o nuo 2016-ųjų – ne daugiau kaip dvi premijos už nuopelnus humanitariniuose ir tiksliuosiuose moksluose.
Vienos premijos dydis siekia 5 tūkst. eurų, ji mokama iš savivaldybės biudžeto.
