Kauno mugė „Ruduo 2026“: miesto centre – 100 metrų obuolių pyragas, koncertai ir rudens tradicijos

Kasmet tūkstančius lankytojų sutraukianti mugė šiemet pristato temą „Vakar ir šiandien“, kviesdama pažvelgti į tai, kaip per daugelį metų keitėsi miesto tradicijos, amatai ir laisvalaikio kultūra. Organizatoriai tikisi, kad renginys taps vieta, kur susitiks skirtingos kartos – nuo tradicinių amatų puoselėtojų iki jaunimo, kuriančio šiuolaikinį miesto veidą.
Visoje mugės teritorijoje įsikurs šimtai prekybininkų ir kūrėjų. Lankytojai galės įsigyti tautodailės dirbinių, rankų darbo papuošalų, keramikos, tekstilės gaminių, dizaino kūrinių, sezoninių gėrybių, kulinarinio paveldo produktų. Daugelis amatininkų demonstruos savo meistrystę vietoje, todėl bus galima ne tik įsigyti gaminių, bet ir pamatyti jų gimimo procesą.
Vienas ryškiausių šių metų renginio akcentų – rugsėjo 25 dieną 16 val. prie Kauno miesto savivaldybės planuojamas Lietuvos rekordas. Kauno profesinio mokymo centro mokinių ir dėstytojų komanda kartu su mugės organizatoriais sieks visuomenei pristatyti net 100 metrų iškeptą ilgio obuolių pyragą. Rekordui užfiksavus, pyragu kviečiami pasivaišinti visi renginio lankytojai ir dalyviai.
„Norėjome sukurti veiklą, kuri suburtų žmones ir taptų tikra rudens švente. Obuolių pyragas pasirinktas neatsitiktinai – tai vienas labiausiai su rudeniu ir šeimos tradicijomis siejamų skanėstų“, – teigė organizatoriai.
Mugėje netrūks ir kultūrinių renginių. Pagrindinėje scenoje prie Miesto sodo vyks koncertai, pasirodymai ir vakarinės programos. Penktadienį renginį pradės pučiamųjų kolektyvas „Zaraza Band“, grupė „Shower Songs“, vakare koncertuos dainų autorius ir atlikėjas Rokas Kašėta. Šeštadienį lankytojų lauks liaudiškų šokių kolektyvai, folkloro programa ir muzikos grupės „Kūjeliai“ muzikantų koncertai ir kiti vakaro pasirodymai.
Vienu didžiausių šeštadienio renginių taps Vienybės aikštėje vyksiantis linijinių SOLO šokių festivalis „Šokantis Kaunas 2026“., kurį organizuojama kartu su VšĮ „Junda” šokių klubu ir Lietuvos linijinių šokių federacija. Festivalis suburs šimtus šokėjų iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyviai nuo mugės scenos ir savivaldybės nuotaikinga eisena vyks į Vienybės aikštė kur 13 val. bus atliekama festivalio programa. Tikimasi, kad spalvingas renginys taps viena ryškiausių mugės akimirkų ir dar kartą įrodys, kad šokis yra universali kalba, jungianti įvairaus amžiaus žmones.
Prie Kauno miesto savivaldybės veiks ir aktyvaus laisvalaikio erdvė. Čia vyks riedučių mokymai, pasirodymai, vakarinės diskotekos su riedučiais, o šeštadienio vakarą riedutininkai kviečiami pasivažinėti mieto pėsčiųjų ir dviračių takais. Aktyvių pramogų mėgėjai galės ne tik stebėti pasirodymus, bet ir patys išbandyti įvairias veiklas.
Šeimos su vaikais kviečiamos apsilankyti specialiai įrengtose edukacijų ir kūrybos erdvėse. Jose vyks meninės dirbtuvės, įvairios pažintinės veiklos ir susitikimai su nevyriausybinėmis organizacijomis.
Organizatoriai pabrėžia, kad mugė siekia būti ne tik prekybos vieta, bet ir gyvu miesto bendruomenės susitikimu.
Kauno mugė vienas laukiamiausių miesto renginių, kasmet pritraukiančiu dešimtis tūkstančių lankytojų. Pasak organizatorių, šių metų programa sudaryta taip, kad kiekvienas rastų sau įdomią veiklą – nuo tradicinių amatų ir kulinarinio paveldo iki šiuolaikinės muzikos, šokių ir aktyvių pramogų.
Kauno mugė „Ruduo 2026“ vyks rugsėjo 25–27 dienomis Laisvės alėjoje ir Vilniaus gatvėje. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Organizatoriai kviečia kauniečius ir miesto svečius kartu pasitikti rudenį miesto širdyje, kur tradicijos susitinka su šiuolaikine kultūra, o bendruomeniškumas tampa svarbiausia šventės vertybe.
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