Kauno mugėje – 100 metrų ilgio obuolių pyrago rekordas

Tokiu išskirtiniu kepiniu siektas ilgiausio Lietuvos obuolių pyrago rekordas. Pyragą Kauno mugės dalyviams dovanojo Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Tai mokinių ir mokytojų bendras komandinis darbas, trukęs kelias dienas.
Tikrai viskas rankų darbo.
„Mes esame ta mokykla, kuri priima įvairius iššūkius, tai sutikome leistis į šią avantiūrą. Pyragą kepėme naudodami įprastus ingredientus: obuolius, kiaušinius, miltus, cinamoną. Tada sumąstėme, kad ant pyrago turi būti ir lapų, nes jau ruduo, krinta lapai, bet dar yra ir uogų, grybų. Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai pasirašė tokiam iššūkiui, atėjo padėti ir po pamokų, nes darbo buvo labai daug.
Obuolių pyrago rekordo fiksavimas
Tai nėra vien pyrago ir puošmenų kepimas, bet ir visas pasiruošimas, darbo vietos sutvarkymas. Patį pyragą pradėjome antradienį, o dar šiandien paskutinius metrus iškepėme, o dekoracijas pradėjome ruošti dar praėjusią savaitę. Tikrai viskas rankų darbo“, – kalbėjo profesijos mokytoja Janina Narbutienė.
Kauno mugės pirmoji diena
Užfiksavus bendrą pyrago ilgį, pradėtos jo dalybos, tad nusidriekė mugės lankytojų eilė. Pyragą ragaudami kauniečiai negailėjo pagyrų. „Labai skanu, jaučiasi, kad naminis. Telieka arbatos susirasti ir iš viso bus puiku“, – kalbėjo dvi kepiniu besimėgavusios draugės.
Kaip tyčia prieš pradedant pyrago dalybas pradėjo lašnoti lietus, tačiau mugės lankytojų tai neišbaidė. „Kaip tik skaniau bus“, – juokavo vienas vyras, dar laukęs eilėje.
Primename, kad Laisvės alėjoje Kauno mugė vyks iki sekmadienio vakaro.
Naujausi komentarai