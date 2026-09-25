Kauno mugėje – ne tik amatininkų kūriniai, viliojantys skoniai, bet ir žvilgsnis į praeitį

Nors pirmosios mugės dienos oras nelepina šiluma, kartais dar ir pakrapina lietučiu, tačiau tiek dalyvių, tiek prekeivių nuotaikos – pozityvios. Vieni visus metus ruošėsi, kad turėtų, ką ant prekystalio padėti. Kiti mugės laukė kaip tikros šventės ir yra pasiryžę paišlaidauti, dovanų surasti ir į namus parsinešti kokį šviežiai rūkytą mėsišką skanėstą.
„Mano močiutė buvo tikra auksarankė, išmokė mus įvairiausių amatų. Man labiausiai patiko lipdyti, tad ir mugėje pristatau savo keramiką. Joje užšifruota ne tik dabartinės kartos įgūdžiai, bet ir senieji raštai. Tai mažas žvilgsnis į praeitį, kurioje ir gyveno mano močiutė“, – kalbėjo viena amatininkė.
Į praeitį pažvelgti kviečia ir prie fontano įrengtas „Retro fotosalonas“, kuriame visiems norintiems suteikiama galimybė nusifotografuoti pasipuošus nuotaikingais kostiumais ar galvos apdangalais.
Mugėje kalbinti prekeiviai vylėsi, kad saulutė dar išlįs ir privilios daugiau žmonių. „Prekiaujame rankų darbo papuošalais, drabužiais. Tikrai nuoširdžiai ruošėmės, ieškojome idėjų ir jomis dabar dalijamės su mugės žmonėmis. Norisi, kad kuo daugiau kauniečių galėtų pasipuošti išskirtiniais papuošalais, nes juk net tarpukariu Kaunas garsėjo išskirtiniu stiliumi ir mada. Tad labai padėtų, jie oras savaitgalį nesubjurtų“, – kalbėjo kita prekeivė, pridūrusi, kad kainų nekėlė nuo praėjusių metų, nes taip siekia ne tik išlaikyti esamus klientus, bet ir privilioti naujų.
Einant toliau Kauno mugėje sutikome Joną, kuris jau spėjo nusipirkti sūdytų lašinukų ir rūkytos žuvies. „Skani vakarienė nusimato. Dar reikės kokių šiųmečių riešutų paimti kokią saujelę“, – tarstelėjo į ūsą nusišypsojęs vyras.
Kita ponia labai susidomėjo šiltomis šlepetėmis, sakė, jog šeimynai kaip tik tokių žvalgosi. „Noriu, kad anūkai kojų nesušaltų, kai pas mane lankosi. Ieškau šiltų ir žaismingų, kad vaikams nebūtų nuobodžios“, – tikino mugės lankytoja.
Net keliose mugės erdvėse įrengtos scenos, skamba muzika, kartais lankytojai kviečiami ir patrepsėti. Laisvės alėjoje vyrauja bendras mugės nuotaikų kokteilis, kuris apima šurmulį, norą pasiderėti, šypsenas ant veidų ir siekį smagiai praleisti laiką bei į namus parsinešti kokią širdį džiuginančią smulkmeną.
Primename, kad visą savaitgalį automobiliu važiuojant A. Mickevičiaus ir Maironio gatvėmis negalima kirsti Laisvės alėjos, tenka važiuoti aplink, tad geriau į šventę iš karto vykti viešuoju transportu.
Naujausi komentarai