Kauno policija kviečia pasiimti svarbią dovaną

2025-12-21 19:17
Pranešimas spaudai

Gruodžio 22–23 dienomis prie Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) pastatų Kauno mieste gyventojai ras ypatingai papuoštas žaliaskares. Ant jų kabėsiantys šviesą atspindintys angelai – skirti gyventojams.

Jau trečius metus vykstančios socialinės prevencinės akcijos metu šiuos papuošimus gyventojai kviečiami nusikabinti ir pasilikti sau arba per šventes padovanoti brangiems žmonėms. Policijos pareigūnai ragina atšvaitą pasiimti ne tik sau, bet ir artimajam, draugui ar kaimynui. Neįprastai papuoštas žaliaskares gyventojai ras šiais adresais Kaune – Vytauto pr. 91, Radvilėnų pl. 1C, Chemijos g. 4B ir Juozapavičiaus pr. 17.

„Tai gali tapti ne tik simboliniu jūsų dovanų įpakavimo akcentu, bet ir maža, tačiau išties svarbia dovana“, – sako Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė. Pasak jos, šventinis laikotarpis – tai metas, kai galvojame ne tik apie dovanas, bet ir apie vienas kitą, vienas kito saugumą. „Tokios iniciatyvos primena, kad rūpestis ir saugumas neturi sezoniškumo“, – teigia ji.

Policijos pareigūnai ragina nepamiršti, jog tamsus paros metas ir suprastėjusios oro sąlygos ypač padidina pavojų pėstiesiems. Viena efektyviausių ir paprasčiausių priemonių, padedančių išvengti nelaimių kelyje, yra atšvaitai. Šie nedideli, bet itin veiksmingi, aksesuarai leidžia vairuotojams pastebėti pėsčiuosius iš didesnio atstumo. Tamsoje žmogus be atšvaito vairuotojui matomas tik iš 30–50 metrų. Naudojant atšvaitą, pėsčiasis tampa matomas net iš 150–300 metrų, priklausomai nuo atšvaito tipo ir automobilio žibintų. Šis skirtumas suteikia vairuotojui pakankamai laiko sureaguoti ir išvengti nelaim-ingo atsitikimo.

Būkime matomi – saugokime save ir kitus kelyje!

