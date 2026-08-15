Kauno rajone – 100 nemokamų sporto erdvių

Vien Kauno rajone pažymėta 100 vietų, kuriose galima nemokamai sportuoti ar aktyviai leisti laisvalaikį. Žemėlapis taip pat apima Jonavos, Kėdainių, Raseinių, Kaišiadorių, Birštono ir Prienų savivaldybes.
„Kauno rajone gyventojams siūlome daugybę nemokamų erdvių aktyviam laisvalaikiui – nuo sporto aikštynų ir lauko treniruoklių iki miško takų. Norime, kad gyventojai šiomis erdvėmis naudotųsi, atrastų naujų vietų ir daugiau laiko praleistų judėdami gryname ore. Šis žemėlapis leidžia patogiai pamatyti, kokios galimybės yra visai šalia namų ar kitame rajono kampelyje“, – sako Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys.
Vieniems žemėlapis padės atrasti sporto erdvių arčiau namų, kitiems – pakeisti įprastą treniruočių aplinką, išbandyti skirtingus įrenginius ar suplanuoti aktyvią išvyką į dar neaplankytą vietą. Objektus galima rinktis pagal savivaldybę ir sporto šaką, o prie kiekvienos vietos pateikiamas adresas, nuotraukos ir tiksli vieta žemėlapyje.
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