Kauno rajone tęsiama Antano Smetonos giminės linija

Jubiliejinio kūdikio tėveliai atskleidė, kad Estera yra ketvirtos kartos Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos palikuonė. Šeima labai didžiuojasi savo šaknimis.
„Žmonai patiko vardas Stela, tačiau norėjome vardo, panašaus į sesės, kad būtų iš E raidės. Galvojome apie Estelą, bet man nepatiko. Tada nutarėme pavadinti Estera“, – tėtis Arnoldas dalijosi vardo kilmės istorija.
Matiukai yra kilę iš Jonavos, bet, kaip patys teigia, reikėjo išvykti į Vilnių, kad susipažintų ir pradėtų draugauti.
„Abu mokėmės toje pačioje mokykloje Jonavoje, bet tuo metu niekada nebuvome susitikę. Viskas pasikeitė, kai mano draugė pakvietė į savo gimtadienį – ten ir susipažinome, jau gyvendami Vilniuje“, – prisiminė Birutė.
Abu dirbo statybų srityje: vyras – projektų vadovu, Birutė – jo asistente. Iš Vilniaus išvyko į Švediją, gyveno Malmėje ir ten dirbo, bet galiausiai nusprendė grįžti į Lietuvą.
Pora miesto gyvenimo jau buvo ragavę – gyveno Vilniuje, Malmėje, todėl norėjosi ko nors kito, artimesnio širdžiai. Pakaunė pasirodė kaip geriausias sprendimas – pažįstamas, strategiškai patogus ir arti šeimos.
