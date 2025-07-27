 Kauno rajone tęsiama Antano Smetonos giminės linija

Kauno rajone tęsiama Antano Smetonos giminės linija

2025-07-27 15:30 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno rajonas pasitiko jau 600-ąjį naujagimį – Esterą iš Ringaudų. Šis gražus naujagimių skaičius simbolizuoja ne tik gyvybės džiaugsmą, bet ir sparčiai augančią pakaunės bendruomenę. Mergaitė išvydo pasaulį liepos 15 d. Birutės Smetonaitės-Matiukienės ir Arnoldo Matiuko šeimoje taip pat auga mažylės sesė Elisa.

Kauno rajone tęsiama Antano Smetonos giminės linija
Kauno rajone tęsiama Antano Smetonos giminės linija / G. Rukšėnaitės nuotr.

Jubiliejinio kūdikio tėveliai atskleidė, kad Estera yra ketvirtos kartos Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos palikuonė. Šeima labai didžiuojasi savo šaknimis.

„Žmonai patiko vardas Stela, tačiau norėjome vardo, panašaus į sesės, kad būtų iš E raidės. Galvojome apie Estelą, bet man nepatiko. Tada nutarėme pavadinti Estera“, – tėtis Arnoldas dalijosi vardo kilmės istorija.

Matiukai yra kilę iš Jonavos, bet, kaip patys teigia, reikėjo išvykti į Vilnių, kad susipažintų ir pradėtų draugauti.

„Abu mokėmės toje pačioje mokykloje Jonavoje, bet tuo metu niekada nebuvome susitikę. Viskas pasikeitė, kai mano draugė pakvietė į savo gimtadienį – ten ir susipažinome, jau gyvendami Vilniuje“, – prisiminė Birutė.

Abu dirbo statybų srityje: vyras – projektų vadovu, Birutė – jo asistente. Iš Vilniaus išvyko į Švediją, gyveno Malmėje ir ten dirbo, bet galiausiai nusprendė grįžti į Lietuvą.

Pora miesto gyvenimo jau buvo ragavę – gyveno Vilniuje, Malmėje, todėl norėjosi ko nors kito, artimesnio širdžiai. Pakaunė pasirodė kaip geriausias sprendimas – pažįstamas, strategiškai patogus ir arti šeimos.

Šiame straipsnyje:
naujagimis
Kauno rajonas
Kauno rajono diena
ringaudai
Antanas Smetona
palikuonė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų